Le chef de l’armée atteint Rajouri et Akhnoor pour examiner la situation; Le commandant de l’armée interagit avec MNS

Mercredi, pour examiner la situation sécuritaire dans les zones avancées, notamment Akhnoor, Naushera et Rajouri, le chef de l’armée indienne, le général MM Naravane, est arrivé au White Knight Corps.

Le chef qui effectue une visite de deux jours du 11 au 12 mai 2021, en plus de passer en revue la situation en matière de sécurité, a également été informé par le lieutenant-général Suchendra Kumar, commandant général du Corps des chevaliers blancs, de la préparation opérationnelle ainsi que de la gestion du COVID-19.

Selon l’armée indienne, le chef qui est accompagné du Lt Gen YK Joshi, commandant de l’armée du Nord, a également eu un briefing sur l’aide apportée aux anciens combattants ainsi qu’aux habitants de la région, en particulier dans les zones frontalières dans la lutte contre la pandémie mondiale.

Accompagné du commandant du nord et du corps des chevaliers blancs du GOC, après l’exposé, le chef de l’armée a également visité les zones avancées d’Akhnoor, Naushera et Rajouri. Là, le chef a interagi avec les troupes qui y étaient déployées et a exprimé sa gratitude pour les efforts de tous les membres du Corps des Chevaliers Blancs qui ont joué un rôle important dans le maintien du caractère sacré de la Ligne de Contrôle (LOC).

Préparation de l’armée indienne à lutter contre le COVID

Aujourd’hui, le Corps des Chevaliers Blancs du GOC a également visité l’hôpital militaire de Jammu. L’objectif de la visite était d’examiner l’état de préparation à la pandémie de COVID-19 et d’interagir avec les médecins et les agents de santé.

Le 12 mai est l’anniversaire de naissance de Florence Nightingale, Cette journée est célébrée internationalement comme la Journée internationale des infirmières, marquant la contribution des infirmières à la société, dans un établissement de soins de santé ou dans une communauté.

Le Lt Gen YK Joshi, commandant de l’armée, Quartier général du Commandement du Nord, a interagi avec les officiers du Service infirmier militaire (MNS) du commandement et a reconnu la contribution apportée par tous les grades du MNS.

Les infirmières ont joué le rôle le plus important dans la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19. Ils ont pris tous les risques contre les infections.

Au sein du Commandement du Nord de l’armée indienne, des officiers du Service infirmier militaire (MNS) opèrent dans divers hôpitaux et sont les agents de première ligne des hôpitaux. Ils sont responsables de fournir des soins au personnel en service, aux anciens militaires, à leurs personnes à charge et aux civils dans ce scénario de pandémie COVID actuel.

Ils ont également été chargés de former les combattants et le personnel paramédical à gérer les patients COVID-19 – comme l’enfilage, le retrait, le prélèvement d’échantillons, la décontamination et la manipulation des restes mortels du patient COVID.

Ils gèrent également les centres de vaccination.

Selon l’armée indienne, leurs services sont au-delà du théâtre du Nord. Mardi, dans le cadre du COVID Pandemic Crisis-Armed Forces Support Civilians, un groupe de 10 officiers MNS de l’hôpital de commandement, Commandement du Nord, s’est également déployé à l’hôpital Covid Care de Varanasi.

