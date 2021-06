in

Russie: des jets entendus survoler un navire britannique lors d’un affrontement en mer Noire

Le Royaume-Uni a réfuté les affirmations de Moscou selon lesquelles un navire de la Royal Navy aurait été la cible de tirs de sommation dans la mer Noire plus tôt dans la journée. Le ministère de la Défense répondait à une déclaration de la Russie selon laquelle un avion de guerre avait largué quatre bombes à proximité du navire après s’être aventuré à trois kilomètres dans les eaux de Crimée. Le navire, le HMS Defender, naviguait au large des côtes du territoire fortement contesté qui est annexé par la Russie.

Il s’agit d’un itinéraire qui était un “transit de routine d’Odessa vers la Géorgie à travers la mer Noire” utilisant un “corridor de séparation du trafic internationalement reconnu”, selon le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace.

Il a ajouté que “des navires russes ont surveillé son passage” et que l’équipage du navire de guerre a informé ceux “dans son voisinage plus large”, tandis que d’autres sources de la défense notent que les Russes s’entraînaient au tir et exerçaient des avions dans la région.

Mais les inquiétudes suscitées par les tensions croissantes avec la Russie ont fait la une des journaux à plusieurs reprises ces dernières années, en particulier après les cyberattaques présumées de Moscou et la fureur suscitée par l’empoisonnement de Salisbury en 2018.

L’inquiétude suscitée par des relations de plus en plus tendues a même conduit l’ancien chef de l’armée britannique, le général Sir Nick Carter, à lancer un avertissement sévère sur l’avenir il y a trois ans.

Le chef de l’armée britannique a mis en garde contre une escalade « inattendue » de la Russie avant une nouvelle querelle : « Nous serons perdants ! » (Image : ./PA)

HMS Destroyer, le navire de guerre de la Royal Navy qui a fait les gros titres cette semaine (Image: .)

Le chef d’état-major de l’époque a déclaré que les actions de la Russie représentaient la plus grande menace étatique pour la Grande-Bretagne depuis la guerre froide – et a même averti que le conflit pourrait dégénérer plus tôt que prévu.

Il a déclaré que la Russie présentait « le défi de sécurité le plus complexe et le plus capable auquel nous ayons été confrontés depuis la guerre froide ».

S’exprimant au Royal United Services Institute, il a déclaré: «Le risque que nous courons en ne définissant pas cela clairement et en agissant en conséquence, c’est que plutôt comme une maladie contagieuse chronique, elle nous envahira et notre capacité à agir sera nettement limitée – et nous serons les perdants de cette compétition.

Il a également souligné comment la Russie pourrait saper l’alliance de l’OTAN dirigée par les États-Unis.

Sir Carter a poursuivi : « Cela commencera par quelque chose auquel nous ne nous attendons pas.

“Nous ne devrions pas prendre ce que nous avons vu jusqu’ici comme un modèle pour l’avenir.”

LIRE LA SUITE: L’avertissement de la reine à propos de Poutine dévoilé alors qu’il rencontre Joe Biden

Les allégations de tirs de sommation de la Royal Navy russes discutées par Haynes

Il a également averti : « La Russie pourrait déclencher les hostilités plus tôt que prévu, et bien plus tôt que nous ne le ferions dans des circonstances similaires. »

L’ancienne figure de proue de l’armée a également déclaré qu’une attaque pouvait prendre diverses formes, allant de la corruption et des cyberattaques aux fausses nouvelles et à l’intimidation militaire.

Pourtant, il a conclu : « Ce n’est pas une crise, ou une série de crises, à laquelle nous sommes confrontés. C’est un défi stratégique, et il nécessite une réponse stratégique.

Ewen McAskill, correspondant du Guardian à l’époque pour la défense, a également émis l’hypothèse : « Carter excite peut-être la menace de la Russie dans le but de la dissuader de lancer une cyber-attaque majeure contre le Royaume-Uni ou toute action contre l’OTAN dans les États baltes, où les forces britanniques sont déployés.

A NE PAS MANQUER

Le “héros culte”, le prince Michael de Kent, a reçu un honneur russe spécial [EXPLAINED]

La ruée vers les vaccins de l’UE pourrait forcer le bloc à s’appuyer sur le jab Spoutnik V de la Russie [EXPOSED]

La vraie raison pour laquelle Poutine a soutenu l’Iran à la suite de la mort de Soleimani révélée [INSIGHT]



Boris Johnson s’adressant à Poutine en janvier 2020 au sujet de la Libye (Image: .)

Profil politique de Vladimir Poutine, président de la Russie (Image : Express.co.uk)

“Il vise peut-être également à essayer de persuader le Trésor d’augmenter le budget du ministère de la Défense à la fin d’un examen stratégique de la défense prévu.”

À peine deux mois avant la puissante déclaration du général Sir Carter, Boris Johnson – alors ministre des Affaires étrangères – a averti la Russie que la Grande-Bretagne pouvait et allait égaler la Russie dans la cyberguerre.

En réponse, son homologue russe Sergueï Lavrov a déclaré : « Nos relations sont au plus bas. Vous préférez parler des raisons pour lesquelles publiquement.

Des mois après cette rencontre, M. Johnson a également mis fin à une bataille « du tac au tac » entre la Russie et le Royaume-Uni lorsque la peur du public concernant l’utilisation de l’agent neurotoxique mortel Novichok à Salisbury était à son plus haut niveau.

Le Kremlin a également déclaré que si le Royaume-Uni faisait preuve de “volonté politique”, le président russe Vladimir Poutine serait disposé à s’entretenir en face à face avec M. Johnson (Image: .)

Affirmant que l’attaque était une réponse à la condamnation par le Royaume-Uni des actions internationales de la Russie, M. Johnson a déclaré: “Nous savions qu’il y aurait des risques à nous opposer au Kremlin – résister à un tyran est toujours risqué, mais nous l’avons fait quand même parce que nous savions que c’était juste .

“Je pense donc que ce qui s’est passé à Salisbury était, au moins en partie, la façon dont le Kremlin a riposté à la Grande-Bretagne pour s’être fermement opposée à son comportement épouvantable.”

Il y a eu depuis des allégations selon lesquelles Moscou s’est mêlée des élections au Royaume-Uni, mais un juge a récemment rejeté une tentative de députés de contraindre le Premier ministre à enquêter sur l’affaire.

Le Kremlin a également déclaré que si le Royaume-Uni faisait preuve de “volonté politique”, le président russe Vladimir Poutine serait disposé à s’entretenir en face à face avec M. Johnson, bien que cela semble peu probable pour le moment.