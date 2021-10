Le chef de l’armée indienne se rend au Sri Lanka ; L’approfondissement des liens militaires au centre des préoccupations

Le gouvernement du Sri Lanka a l’intention de nommer un conseiller en défense dans la mission à New Delhi. (Twitter/ADG PI – Armée indienne)

Compte tenu de l’influence croissante de la Chine dans la nation insulaire voisine du Sri Lanka, le chef de l’armée indienne, le général MM Naravane, a atteint la nation insulaire pour une visite de cinq jours. La visite du général Naravane au Sri Lanka voisin fait suite à la visite récemment conclue du ministre des Affaires étrangères Harsh Shringla dans ce pays. La visite prend de l’importance car l’Inde a fait part de ses inquiétudes quant à la présence de la Chine dans ce pays ainsi que dans la région de l’océan Indien, ce qui constitue une menace pour les intérêts de New Delhi.

Ordre du jour pendant la visite de cinq jours

Le chef de l’armée qui effectue sa première visite dans ce pays a été reçu par le chef d’état-major sri lankais, le général Shavendra Silva.

Au cours de sa visite, le chef de l’armée indienne s’entretiendra avec les plus hauts dirigeants militaires de ce pays et explorera les moyens d’approfondir davantage les liens militaires. Ses réunions devraient avoir lieu avec les chefs de service, visiter le quartier général de l’armée sri lankaise, le quartier général du régiment de Gajaba et l’académie militaire sri lankaise.

Sur place, le chef de l’armée indienne assistera à l’exercice militaire en cours Mitra Shakti. L’exercice se terminera le 15 octobre 2021.

Coopération militaire entre l’Inde et le Sri Lanka

La coopération militaire entre les deux pays comprend des entraînements et exercices conjoints, des visites régulières de haut niveau, des visites de navires et des interactions sportives et environ 50% de tous les créneaux d’entraînement militaire étrangers en Inde sont attribués au personnel de défense sri-lankais.

En août 2021, un rapport intitulé « Integrated Country Strategy, for the Sri Lanka Diplomatic Missions in India for 2021-2023 » du haut-commissariat du Sri Lanka, indique « l’élargissement de la collaboration dans les domaines de la coopération stratégique, de la défense et de la sécurité de l’océan Indien. entre les deux pays a été identifié.

Le rapport a suggéré que l’accent sera mis sur le développement de mécanismes qui améliorent la coopération stratégique au niveau politique dans les domaines de la sécurité et de la défense.

Faciliter les exercices militaires conjoints bilatéraux, intensifier les échanges militaires de haut niveau ainsi que les voyages d’étude.

Le gouvernement du Sri Lanka a l’intention de nommer un conseiller en défense dans la mission à New Delhi.

Inde et Sri Lanka Mitra Shakti

120 membres du personnel de l’armée indienne sont au Sri Lanka pour participer à la 8e édition de l’exercice conjoint bilatéral Inde-Sri Lanka.

L’ex-Mitra Shakti se déroule à Ampara à l’école d’entraînement au combat, au Sri Lanka, du 4 au 15 octobre 2021.

But de l’Ex Mitra Shakti

Le contingent toutes armes de l’armée indienne et un bataillon du Sri Lanka participent à l’exercice conjoint axé sur l’interopérabilité, partageant les meilleures pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et les opérations de contre-insurrection.

Un contingent toutes armes de 120 membres de l’armée indienne participera à l’exercice avec un bataillon de l’armée sri lankaise. L’objectif est de promouvoir des relations étroites entre les armées des deux parties et d’améliorer l’interopérabilité et le partage des meilleures pratiques dans les opérations de contre-insurrection et de contre-terrorisme.

Cela implique des opérations au niveau tactique au niveau des sous-unités dans un environnement international de contre-insurrection et de contre-terrorisme, car cela aidera à créer une synergie et une coopération au niveau local entre les armées de l’Inde et du Sri Lanka.

