Le chef de l’Assam NRC demande à la Cour suprême de demander une revérification complète, complète et limitée dans le temps des noms

Le ministre en chef Himanta Biswa Sarma avait déclaré que le gouvernement de la NDA souhaitait un réexamen de 20 pour cent des noms inclus dans les districts frontaliers et de 10 pour cent des noms dans d’autres districts.

Après que le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, ait éclairci le registre national des citoyens en disant que le gouvernement voulait réexaminer un certain pourcentage de noms, le coordinateur Assam du NRC à Assam, Hitesh Sarma, a interjeté appel devant la Cour suprême l’exhortant à ordonner une revérification complète, complète et limitée dans le temps de la NRC publiée en 2019. Le ministre en chef Sarma avait déclaré que le gouvernement de la NDA souhaitait un réexamen de 20% des noms inclus dans les districts frontaliers et 10% des noms dans d’autres districts.

Le BJP avait promis dans son manifeste de lancer le processus de correction et de réconciliation des entrées dans le registre national des citoyens mandaté par la Cour suprême d’une manière structurée pour protéger les véritables citoyens indiens.

Hitesh Sarma a affirmé dans sa demande que la liste du CNRC présentait des anomalies qui avaient conduit à l’inclusion de personnes inéligibles sur la liste.

Il a déclaré que plusieurs erreurs graves, fondamentales et substantielles se sont glissées dans le processus de mise à jour du CNRC en Assam. Il a soutenu que la liste supplémentaire pour l’inclusion et l’exclusion du CNRC qui a été publiée n’est pas exempte d’erreurs.

Sarma a également fait appel à la cour suprême pour que la revérification soit effectuée sous la supervision d’un comité de suivi qui devrait avoir un juge de district, un magistrat de district et un chef de la police comme membres.

Le NRC publié en 2019 avait exclu environ 19 personnes lakh d’environ 3,3 crore candidats. Sarma a soutenu que le NRC publié en 2019 n’était pas définitif.

