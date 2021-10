Le chef de Leeds Radrizzani envoie un général de confiance en Italie avec un objectif précis

Andrea Radrizzani a envoyé l’un des membres de son conseil d’administration en Italie pour enquêter sur un éventuel accord d’achat d’un club en difficulté avec Leeds susceptible de faire partie d’un réseau croissant de clubs.

Le propriétaire de l’équipe du West Yorkshire est intéressé par un rachat de l’équipe de Serie C de Palerme, selon un rapport. L’équipe sicilienne en difficulté, qui a été reléguée de la Serie A en 2016/17, est en grande difficulté financière.

Et selon MediaGol, Radrizzani a envoyé un « proche collaborateur » Sandro Mencucci pour tenter de négocier un accord.

Mencucci s’est rendu en Sicile pour rencontrer le président de Palerme, Dario Mirri, afin de discuter d’un éventuel accord pour la partie en difficulté.

L’homme d’affaires italien Mencucci est très respecté par Radrizzani. Et Mencucci a été chargé d’enquêter sur la viabilité d’un accord pour le club, qui a produit Edinson Cavani et Paulo Dybala.

Selon la source, via Sport Witness, Radrizzani était plus que désireux d’acheter une équipe italienne et a essayé d’acheter Bari en 2018. Cependant, plus récemment, Radrizzani a essayé d’acheter les nouveaux garçons de Serie A Salernitana.

Journal de Salerne Le Cronach a mis une photo de Radrizzani à la une de l’une de ses éditions de juin, avec un rapport affirmant que le chef des Blancs souhaitait un accord pour le club.

Radrizzani n’a cependant pas conclu d’accord. Cependant, le chef de Leeds a rencontré Mirri et a eu des entretiens en février sur un accord pour le club en difficulté.

S’exprimant à l’été 2020, Radrizzani a déclaré : « J’ai évalué l’opportunité de Palerme avec intérêt. Mais cet été, les temps étaient serrés. Pour le moment, cependant, je veux aller en Premier League avec Leeds et je ne pense qu’à ça. »

Maintenant, le chef de Leeds montre à nouveau une « attention particulière » à Palerme.

Radrizzani cherche maintenant à aider son ami Mirri avec une vente du club sicilien presque inévitable.

blessure de Raphinha

Pendant ce temps, Leeds devra attendre l’étendue de la blessure subie par Raphinha samedi.

Raphinha a été expulsé après un mauvais défi de Romain Saiss des Wolves à la 56e minute de la 1-1 Tirage au sort d’Elland Road.

Raphinha a été assisté alors qu’il descendait le tunnel et semblait souffrir beaucoup. Saiss a attrapé la jambe arrière de l’attaquant alors qu’il se glissait et a eu la chance de s’échapper avec un carton jaune.

Marcelo Bielsa, parlant de la blessure de Raphinha, a déclaré : « Il a reçu un coup. Et nous ne connaissons pas encore l’étendue de la blessure.

LIRE LA SUITE: Bielsa exhorté à obtenir un renfort de Leeds pour que la star tombe dans le même piège que l’homme de Liverpool