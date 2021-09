Le chef de Leeds United s’implique alors que le prochain club d’Erling Haaland est nommé

in

Erling Haaland semble prêt à décevoir un certain nombre de prétendants à la Premier League après que le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, et un haut responsable de Leeds United ont tous deux nommé le club pour lequel il est le plus susceptible de signer.

Haaland, 21 ans, est le joueur le plus recherché du football mondial en raison de ses exploits devant le but. L’international norvégien a marqué 28 buts en 22 matches avec le Red Bull Salzbourg en 2019-2020. Ces chiffres ont fait tourner de nombreuses têtes, mais il a évité les plus grands clubs de rejoindre le BVB pour environ 20 millions d’euros en janvier 2020.

Le Scandinave a effectué une transition en douceur vers la Bundesliga, marquant 13 buts en 15 matches de haut niveau. Il a ensuite trouvé le chemin des filets à 27 reprises en championnat et a inscrit 41 buts en autant de sorties toutes compétitions confondues la saison dernière.

Sans surprise, le jeune talentueux est sur le radar de la plupart des plus grands clubs européens. Trio de Premier League Manchester City, Manchester United et Liverpool ont été liés.

Le duo espagnol Real Madrid et Barcelone ainsi que les géants italiens de la Juventus seraient les autres intéressés. Les finances sont actuellement serrées dans le monde du football en raison de l’effet de la pandémie.

Certains clubs sont pires que d’autres, avec des informations selon lesquelles Dortmund a du mal et doit collecter des fonds. Watzke a récemment suggéré que la sortie de Harland ne nuirait pas au club car ils seraient en mesure de trouver un remplaçant approprié.

Maintenant, Watzke a de nouveau parlé de l’avenir de Haaland et il a laissé un indice fort sur l’équipe du Norvégien.

« C’est une personnalité indépendante. Quoi qu’il en soit, à un moment donné, il jouera pour l’un des meilleurs clubs du monde. Bien sûr, il joue déjà dans l’un des meilleurs clubs du monde », a déclaré Watzke par AS.

“Mais je sais, bien sûr, que le Real Madrid le séduit.”

Nuno Espirito Santo en position périlleuse après le derby de Tottenham battu par Arsenal

Le chef de Leeds, Orta, a son mot à dire

Étant né dans la ville, Haaland n’a pas caché son admiration et son soutien à Leeds United.

L’équipe de Marcelo Bielsa, cependant, ne devrait jamais signer l’attaquant de si tôt, compte tenu des finances impliquées. De plus, ils ne peuvent pas offrir à l’attaquant le football européen, encore moins le football de Ligue des champions, dont il a clairement besoin.

Néanmoins, cela n’a pas empêché leur directeur du football Victor Orta discuter du prochain mouvement de Haaland.

Et comme Watzke, lui aussi, voit l’attaquant déménager au Bernabeu.

« À mes yeux, il est le meilleur attaquant du monde si on parle d’attaquants qui jouent le rôle de neuf. Si je peux être autorisé à choisir, et c’est probablement un peu parce que je suis espagnol, alors je le verrai au Real Madrid.

“La vérité est que c’est un type d’attaquant qui a toujours travaillé au Real Madrid.

« Si vous revenez aux années 80, vous avez Hugo Sanchez, dont je me souviens quand j’étais enfant. C’était un guerrier, un finisseur, qui est devenu un favori parmi les supporters.

“Je travaille évidemment dans une autre ligue, et bien sûr je soutiens la Premier League, mais le cœur de mon supporter est en Liga, et je veux qu’ils maintiennent leur force.”

Interrogé sur la signature de Haaland pour Leeds, Orta a ri.

“Je pense que si nous nous rencontrons, ce sera parce que Leeds United a extrêmement bien fait. Sa carrière va être si puissante, donc si jamais nous nous rencontrons de cette façon, ce sera parce que nous, à Leeds United, avons fait beaucoup de bien. »

LIRE LA SUITE: Le coût du transfert révélé alors que Barcelone poursuit l’as de Leeds étiqueté «joyau du Prem»