Le chef de l’énergie propose d’aider 20 sociétés énergétiques au bord de l’oubli | Royaume-Uni | Nouvelles

Le fondateur d’Ecotricity, Dale Vince, a écrit aux entreprises énergétiques après la sortie forcée du marché du GNC, qu’elles utilisent toutes pour expédier leur gaz. Dans une lettre à GoodEnergy, M. Vince a déclaré: « Je comprends que Good Energy soit affecté par la sortie soudaine du marché de CNG, qui fournit des services de gaz à une vingtaine de petites sociétés énergétiques.

« Vous avez besoin d’un expéditeur de gaz et je vous écris aujourd’hui pour vous proposer ce service. »

À la suite de la sortie forcée du marché du CNG, on craignait un effet domino, sa sortie ayant un impact sur les petites entreprises qui dépendent d’eux pour le gaz.

CNG, une société de vente en gros de gaz, a déclaré que toutes les livraisons aux 18 sociétés énergétiques qu’elle approvisionnait seraient arrêtées.

CNG a déclaré à ces entreprises qu’elles devraient acheter du gaz ailleurs, ce qui entraînera probablement une forte augmentation des coûts pour les fournisseurs de détail et des centaines de petites entreprises.

La société a été touchée par l’effondrement de certains de ses principaux clients, dont Avro Energy, qui, selon CNG, ne les avait pas payés pour le gaz fourni aux ménages.

Cela survient alors que plus de 10 fournisseurs d’énergie à travers le Royaume-Uni ont fait faillite depuis début septembre, alors que les entreprises luttent contre la hausse des prix de gros.

Les prix de l’énergie britannique ont atteint des niveaux records ce mois-ci, principalement en raison de la flambée des prix mondiaux du gaz, en partie en raison de la reprise post-pandémique, des faibles stocks de gaz et des approvisionnements limités en gaz en provenance de Russie.

De nombreux fournisseurs d’énergie britanniques ont dû faire face à la flambée des prix, tandis que le montant qu’ils sont en mesure de facturer aux clients est plafonné par Ofgem.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré lors de la conférence Energy UK : « Nous pourrions bien voir des entreprises sortir du marché.

« Le gouvernement ne renflouera pas les entreprises en faillite, il ne peut y avoir de récompense pour une gestion irresponsable. »

Plus tôt ce mois-ci, Ecotricity a tenté une prise de contrôle hostile de GoodEnergy qui a échoué car ils n’ont pas obtenu le niveau minimum requis d’acceptations de la part des actionnaires.

M. Vince l’a adressé dans sa lettre en ces termes : « Je le fais en tant que principal actionnaire de la société et malgré l’hostilité qui nous a été manifestée, tout au long de notre actionnariat et plus récemment lors de notre offre d’achat de la société. Nous avons acheté nos actions sur cinq il y a des années avec l’intention d’aider Good Energy et d’assurer son fonctionnement continu et son succès dans l’espace vert.

« Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires de régler ce problème le plus rapidement possible.

« Vous poursuivrez sans aucun doute d’autres options et nous serons sans aucun doute votre dernier choix.

« Mais c’est un choix que vous avez maintenant et j’espère que cela vous aidera à le savoir. »

M. Vince a tweeté: « Je viens d’écrire à @GoodEnergy pour offrir notre aide avec leur problème d’expéditeur de gaz. Leur fournisseur actuel fait une sortie forcée du marché – c’est un problème qui affecte près de 20 petites entreprises. Nous sommes disposés et capables d’aider – s’ils en ont besoin. »