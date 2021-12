Le chef de l’enquête électorale du Wisconsin accuse deux maires d’une grande ville de dissimulation et d’obstruction

Un ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin qui dirige l’une des enquêtes sur les élections de 2020 dans l’État a déclaré qu’il était clair pour lui qu’il y avait une dissimulation en cours.

L’ancien juge Michael Gableman a déclaré mercredi à la commission des élections de l’Assemblée que la commission électorale de l’État, son administrateur et les maires de Madison et de Green Bay ont refusé de répondre à ses questions sur le Center for Tech and Civic Life, financé par Mark Zuckerberg. et continuer de refuser de coopérer avec les citations à comparaître délivrées dans l’affaire.

« [Green Bay Mayor] Eric Genrich et [Madison Mayor] Satya Rhodes-Conway a choisi d’ignorer les citations à comparaître émises par l’Assemblée du Wisconsin parce qu’ils n’ont pas l’intention de répondre à des questions inconfortables sur ce qu’ils ont fait avec les millions de dollars en argent Zuckerberg qu’ils ont pris.

Les maires ont déclaré dans le passé que les citations à comparaître de Gableman demandaient trop d’informations ou qu’il faudrait trop de temps pour se conformer à ses demandes.

Green Bay et Madison, ainsi que Milwaukee, Racine et Kenosha ont accepté près de 9 millions de dollars du CTCL en 2020, apparemment pour des opérations de sécurité contre les coronavirus.

Gableman a déclaré mercredi que l’argent avait plutôt servi à une opération massive de retrait du vote dans les cinq plus grandes villes démocrates de l’État.

«Les esprits raisonnables pourraient se demander si les millions de dollars que chacun de ces maires a reçus des Zuckerberg ne les ont pas incités à faire autre chose que de traiter tous les candidats de manière équitable et impartiale. Et si ces maires ont utilisé l’argent de Zuckerberg pour obtenir le vote pour Joe Biden », a déclaré Gableman.

Gableman a déclaré qu’un procès de la Commission électorale du Wisconsin et la décision du maire de Green Bay de se faire « avocat » lui indiquent que les personnes impliquées dans l’argent de CTCL dans le Wisconsin et impliquées dans les élections de l’année dernière ne veulent pas de réponses à ces questions.

« Ils essaient de fuir et de se cacher de la responsabilité envers les citoyens qu’ils sont censés servir », a déclaré Gableman aux législateurs. « Pourquoi subir toute cette évasion légale, ces manœuvres et ces dépenses à moins qu’ils ne veuillent pas que le public sache ce qu’ils ont fait ? »

Gableman fait face à une action en justice du procureur général du Wisconsin, Josh Kaul, qui cherche à arrêter son enquête. Plus précisément, il cherche à l’empêcher de poser des questions à l’administrateur de la Commission électorale, Meagan Wolfe. Cette affaire doit être soumise à un juge le 23 décembre.

Gableman a dévoilé mercredi pour la première fois mercredi qu’il avait déposé des assignations de saisie-arrêt devant le tribunal du comté de Waukesha contre Genrich et Rhodes-Conway. Un bref de saisie permettrait au tribunal de saisir les documents et autres éléments de preuve que Gableman demande dans son enquête.

La mise à jour de Gableman est arrivée le même jour et en même temps que la réunion mensuelle de la commission électorale du Wisconsin. Les commissaires ont profité de cette réunion de plusieurs heures pour repousser, point par point, le récent audit qui a révélé des dizaines de lacunes et de cas où la commission n’a pas suivi la loi de l’État.