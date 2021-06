Le chef de l’éthique d’Obama se déchaîne contre Biden à propos de nouvelles questions éthiques – RedState ⋆ .

in

Imaginez des démocrates qui aimaient prétendre, à tort, que la famille du président Donald Trump avait fait toutes sortes de choses contraires à l’éthique, pensant que s’ils votaient pour Joe Biden, ils obtiendraient un modèle de vertu éthique.

Ces démocrates dormaient-ils pendant la campagne ? Ou simplement regarder CNN ? Apparemment. Ont-ils raté chaque histoire sur Hunter Biden? Et celles sur Jim Biden, le frère de Joe ?

Maintenant, comme je l’ai signalé auparavant, même l’affirmation selon laquelle Biden n’aurait pas de conflits avec son administration et sa famille était un tas de taureaux. Biden l’a immédiatement montré lorsque son équipe de transition, qui a utilisé l’argent des contribuables, a défendu son fils Hunter lorsqu’il a été annoncé que le FBI enquêtait sur lui. Quiconque pensait vraiment que Biden allait être autre chose que ce qu’il a toujours été se faisait des illusions.

Apparemment, Walter Shaub, le chef de l’Office of Government Ethics de Barack Obama, a tout acheté. Hameçon, ligne et plomb.

Mais maintenant, son illusion a été détruite et nous devons lui donner le mérite d’avoir été très bruyant sur le fait d’être très stupide. Cela montre qu’au moins il est honnête à ce sujet.

Il a tweeté un article du Washington Post sur la façon dont certains des enfants des membres du personnel les plus fiables de Biden ont obtenu les meilleurs postes dans l’administration. En plus des enfants de cinq conseillers de confiance, dont le bras droit de Biden, Steve Ricchietti, qui ont obtenu des emplois de haut niveau, d’autres proches des principaux collaborateurs de Biden ont également obtenu des emplois dans l’administration, notamment l’épouse du chef de cabinet de la Maison Blanche Ron Klain et la sœur de L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Shaub était fou.

Avertissement pour la langue.

Je suis désolé, je sais que certaines personnes n’aiment pas entendre de critique à son égard. Mais ça craint royalement. Je suis dégoûté. Beaucoup d’entre nous ont travaillé dur pour qu’il rétablisse l’éthique au gouvernement et ont cru aux promesses. C’est un vrai « va te faire foutre » pour nous – et l’éthique du gouvernement. https://t.co/NRuc7hpOHi – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

Jouons à un jeu. Voyez si vous pouvez deviner lequel de ces assistants spéciaux du département du Trésor a un père qui est l’un des principaux assistants du président. Voyez si vous pouvez deviner le contexte économique de ce garçon blanc privilégié. pic.twitter.com/kZCi1tHONH – Walter Shaub (@waltshaub) 16 juin 2021

Pourriez-vous faire la différence ?

Écoutons un peu plus Walter Shaub sur la famille de Steve Ricchietti.

De Fox News :

“On a l’impression que les contribuables financent un organisme de bienfaisance pour la carrière de la famille Ricchetti”, a déclaré Shaub à Fox News. “Ajoutez à cela le fait que le frère de Ricchetti fait pression sur l’administration, et cela ressemble à un épisode très spécial de la famille Partridge où ils s’entassent tous dans la camionnette et vont visiter Washington – ils devraient seulement appeler cette émission la famille Patronage . ” [….] Un autre fils de Steve Ricchetti, Daniel Ricchetti, est conseiller principal au bureau du sous-secrétaire d’État au contrôle des armements et à la sécurité internationale, et sa fille Shannon Ricchetti est directrice associée adjointe au bureau du secrétaire social de la Maison Blanche.

MÊME LE CHEF DU PERSONNEL PRÉSIDENTIEL DE F-ING, QUI EST CENSÉ LES GARDER HONNÊTE, A UN ENFANT QUI EST UN DIPLMÉ RÉCENT TRAVAILLANT DANS L’ADMINISTRATION. ET LE CONJOINT DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA MAISON BLANCHE, POUR CRIER À FORT. C’est ridicule. Quel putain d’échec. – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

Lorsque de petits problèmes comme celui-ci, qui sont si faciles à éviter, surviennent, c’est le signe d’une pourriture beaucoup plus importante. Parce que si vous ne pouvez même pas faire les choses faciles, vous ne pouvez certainement pas faire les choses difficiles. – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

On aurait pu le lui dire. En effet, nous l’avons fait. Lui et d’autres démocrates n’ont tout simplement pas écouté.

Ai-je l’air amer? ENFER, OUAIS, JE SUIS AMER! Je suis le crétin stupide qui est tombé pour ses fausses promesses. Je n’étais pas assez naïf pour penser qu’il serait un président transformateur. Il nous a dit qu’il serait à la vanille ordinaire. Mais je pensais qu’il y avait un élan derrière ses promesses éthiques. Garçon, j’étais stupide. – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

Hé bien oui. Mais au moins tu comprends maintenant.

Shaub a également souligné à quel point les promesses éthiques faites par Biden étaient pleines de trous et comportaient toutes sortes d’exceptions afin d’annuler fondamentalement tout effet. Donc, ils avaient l’air bien pour les gens facilement pris en compte, mais en fait, ils n’arrêtaient rien.

Prenez son interdiction tant vantée du «paiement en parachute doré». Excitant, non ? Il s’avère que cela ne s’applique que si le paiement est expressément destiné au gouvernement des ÉTATS-UNIS. Si le payeur dit « Je vous le donne parce que vous entrez dans le gouvernement », il peut le garder ! – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

En deux décennies d’éthique gouvernementale, je n’ai vu qu’une seule fois un paiement pour entrer dans le gouvernement américain. Mais j’ai vu beaucoup d’offres pour entrer dans le gouvernement. Et les personnes qui ont rédigé cette nouvelle interdiction factice, personne n’offrirait jamais de paiement expressément pour entrer dans le gouvernement américain. – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

Et il n’interdit que le CASH ou quelque chose se substituant à un paiement convenu. Cela n’interdit PAS à un employeur de dire que nous obligeons normalement les gens à renoncer à des options d’achat d’actions non acquises, mais nous vous laisserons garder vos millions d’options parce que vous allez au gouvernement américain. C’EST PERMIS ! – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

Ou que diriez-vous de cela? L’engagement éthique de Biden interdit aux personnes nommées de travailler sur des questions impliquant d’anciens employeurs et clients. Ce mois-ci, l’administration a discrètement publié des directives disant que cela ne s’applique pas aux clients qui ont payé pour des discours !!!! Yellen, par exemple, a gagné 7 millions de dollars de cette façon. – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

Les directives ont également déclaré discrètement qu’elles ne s’appliquaient pas si une chaîne d’information vous payait pour apparaître à la télévision. Vous pouvez travailler directement avec eux. Mais rappelez-vous à quel point nous étions faits lorsque l’administrateur de Trump a accordé des dérogations à d’anciennes personnalités de Fox News ? Eh bien, c’est reparti. https://t.co/QvGStfsU7h – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

Shaub a ensuite signalé des problèmes avec d’autres postes de haut niveau, montrant essentiellement comment les sociétés possédaient Biden.

Et je n’aime pas avoir un lobbyiste du lait qui dirige l’USDA ou un « conseiller stratégique » (c’est-à-dire un lobbyiste fantôme) qui dirige le département d’État. Ou le frère du meilleur conseiller WH de Biden faisant pression sur le bureau exécutif du président par le biais d’une entreprise fondée par la personne nommée par Biden. – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

Nous avons un membre du conseil d’administration de Raytheon à la tête du DOD. Nous avons des gens de fonds de capital-investissement dans le WH et dans l’État. Vous avez des dirigeants d’entreprise et des avocats de grands cabinets qui représentent des entreprises partout. Et le personnel est la politique. – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

Bienvenue dans une petite réalité, Walter, heureux que vous compreniez enfin ce que nous crions à propos de Biden depuis longtemps.