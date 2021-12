Le chef de l’OMS met en garde contre le «tsunami» d’omicron alors qu’une étude sud-africaine postule que la vague de variantes pourrait avoir déjà atteint son apogée

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi qu’il était préoccupé par les variantes omicron et delta du coronavirus créant un « tsunami de cas ».

« Je suis très inquiet que l’omicron, étant plus transmissible [and] circulant en même temps que delta, conduit à un tsunami de cas », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse en ligne.

LE CHEF DE L’OMS s’inquiétait du « TSUNAMI » D’OMICRON, DES CAS DE DELTA COVID

Tedros a noté que ce scénario mettrait « une pression immense sur les agents de santé épuisés et les systèmes de santé au bord de l’effondrement ».

Selon l’agence, le nombre de cas de COVID-19 enregistrés dans le monde a augmenté de 11% la semaine dernière, et les nouveaux cas en Europe ont représenté plus de la moitié du total, tandis que ceux des Amériques ont augmenté de 39%.

En Afrique, il y a eu une augmentation de 7%, et l’agence a déclaré dans son rapport épidémiologique hebdomadaire que le « risque global » lié à l’omicron « reste très élevé ».

Les scientifiques travaillent toujours pour en savoir plus sur la transmissibilité, la gravité et la capacité de la variante à échapper aux vaccins et à la réponse immunitaire, et de hauts responsables ont averti qu’il était trop tôt pour être rassuré par les données initiales suggérant qu’omicron conduit à une maladie plus bénigne.

L’OMS a déclaré omicron une « variante préoccupante » en novembre, et la variante B.1.1.529 a été signalée pour la première fois à l’organisation depuis l’Afrique du Sud le 24 novembre.

Les infections ont commencé en grande partie parmi les jeunes Sud-Africains, et le pays est rapidement devenu l’épicentre de la vague omicron.

Le 29 novembre, les États-Unis ont interdit les voyages en provenance d’Afrique du Sud et de sept autres pays d’Afrique australe. Mardi, le président Biden a publié une proclamation révoquant l’interdiction.

DÉSACCORD DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAUCI ET DE L’OMS SUR LES PROGRAMMES DE BOOSTER COVID

Maintenant, alors que les États-Unis établissent des records d’infections, une étude réalisée en Afrique du Sud indique que le pays a peut-être déjà dépassé le pic de sa flambée de cas de COVID-19 alimentée par l’omicron.

Les auteurs de la recherche, publiée dans l’International Journal of Infectious Diseases, ont rapporté qu’il y avait eu une « diminution de la gravité de la maladie » dans une quatrième vague induite par l’omicron dans la ville de Tshwane, moins de décès et d’admissions aux soins intensifs et des séjours plus courts dans les hôpitaux .

« La vague a augmenté à un rythme plus rapide que les vagues précédentes, déplaçant complètement la variante delta en quelques semaines et a commencé son déclin dans les cas et les admissions à l’hôpital au cours de la cinquième semaine suivant son début », ont écrit les auteurs. Ils ont ajouté qu’il y avait « des signes clairs que les taux de cas et d’admission en Afrique du Sud pourraient encore baisser au cours des prochaines semaines ».

Un prélèvement de gorge est prélevé sur un patient pour tester le COVID-19 dans un établissement de Soweto, en Afrique du Sud, le 2 décembre 2021. La baisse notable des nouveaux cas de COVID-19 en Afrique du Sud ces derniers jours peut indiquer que l’omicron dramatique du pays La vague entraînée a dépassé son apogée, selon les experts médicaux. (AP Photo/Denis Farrell ; dossier)

L’étude a examiné la vitesse à laquelle les cas ont progressé, en comparant les dossiers hospitaliers d’un système hospitalier de Tshwane à ceux des poussées précédentes.

« L’épidémie d’omicron s’est propagée et a diminué dans la ville de Tshwane à une vitesse sans précédent, atteignant un pic dans les quatre semaines suivant son début », ont écrit les auteurs. « Les admissions à l’hôpital ont augmenté rapidement et ont commencé à baisser en l’espace de 33 jours. »

Le pic de la vague s’est produit au cours de la semaine du 5 décembre, avec la plus forte occupation de lits COVID-19 environ la moitié de ce qui avait été occupé au pic de la vague delta en juillet.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« La présentation clinique changeante de l’infection par le SRAS-CoV-2 est probablement due à des niveaux élevés d’infection antérieure et de couverture vaccinale », ont déclaré les auteurs, notant que 66,7% des résidents de Tshwane ont une certaine forme d’immunité.

« La vitesse à laquelle le [omicron-driven] la quatrième vague a augmenté, a culminé puis a diminué a été stupéfiante. Pic dans quatre semaines et déclin abrupt dans deux autres. Cette onde omicron est terminée dans la ville de Tshwane. C’était plus une crue éclair qu’une vague », a tweeté jeudi l’auteur Fareed Abdullah, directeur de la recherche sur le sida et la tuberculose du South African Medical Research Council.

L’Afrique du Sud a levé jeudi le couvre-feu de minuit à 4 heures du matin, et un communiqué d’une réunion spéciale du cabinet a déclaré que « tous les indicateurs suggèrent que le pays pourrait avoir dépassé le pic de la quatrième vague au niveau national ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.