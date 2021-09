Le chef de l’OMS remercie le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya d’avoir annoncé la reprise des expéditions de vaccins COVID-19

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Source de la photo : .)

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a remercié mercredi le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, d’avoir annoncé la reprise des expéditions de vaccins COVID-19 vers le pool mondial COVAX en octobre. COVAX est une initiative pour un accès mondial équitable aux vaccins COVID-19.

« Merci au ministre de la Santé @mansukhmandviya d’avoir annoncé que l’#Inde reprendra les expéditions cruciales de vaccins #COVID19 vers #COVAX en octobre. Il s’agit d’un développement important en vue d’atteindre l’objectif de vaccination de 40 % dans tous les pays d’ici la fin de l’année. #VaccinEquity », a déclaré Ghebreyesus dans un tweet.

Mandaviya a annoncé lundi que l’Inde reprendrait l’exportation des vaccins COVID-19 excédentaires au quatrième trimestre 2021 dans le cadre du programme «Vaccine Maitri» et pour respecter son engagement envers le pool mondial COVAX, mais vacciner ses propres citoyens reste la priorité absolue du gouvernement.

Parlant des tendances de production et d’approvisionnement attendues dans les mois à venir, le ministre a déclaré que le gouvernement recevra plus de 30 crore doses de vaccins COVID-19 en octobre et plus de 100 crore doses au cours du prochain trimestre d’octobre à décembre.

Les doses cumulées administrées jusqu’à présent à travers le pays ont franchi 82,65 crore. Affirmant que la vaccination de ses citoyens reste la priorité absolue du gouvernement, Mandaviya avait déclaré : « L’Inde reprendra l’exportation de vaccins COVID-19 sous Vaccine Maitri afin de remplir l’engagement de l’Inde envers COVAX conformément à notre devise de » Vasudhaiva Kutumbakam « . . ” L’offre excédentaire de vaccins sera utilisée pour remplir l’engagement de l’Inde envers le monde pour la lutte collective contre le COVID-19, a-t-il déclaré. COVAX est codirigé par Gavi, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et l’OMS.

