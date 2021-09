Le chef de l’ONU fustige les roquettes Elon Musk, Richard Branson et Jeff Bezos – “Des millions ont faim” | Monde | Nouvelles

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a affirmé que la course des entrepreneurs dans l’espace démontrait les écarts croissants entre les personnes les plus pauvres du monde et les plus riches. Selon The Daily Star, M. Guterres a déclaré que Musk, Bezos et Branson “voyaient la joie dans l’espace alors que des millions de personnes ont faim sur Terre”.

Alors que le secrétaire général de l’ONU s’exprimait devant le président américain Joe Biden et d’autres participants à la réunion de New York, il a également visé la classe politique.

Guterres a appelé les dirigeants à prendre davantage de mesures pour lutter contre le changement climatique, les inégalités et un sentiment général de « méfiance ».

Ses commentaires interviennent quelques jours seulement après qu’Inspiration4, qui était exploité par le SpaceX de M. Musk, a atterri sur Terre.

Cependant, l’homme d’affaires sud-africain n’est pas le seul entrepreneur à débourser de l’argent dans la course à l’espace.

L’homme d’affaires d’origine britannique Richard Branson a également jeté son dévolu sur le ring.

Le fondateur de Virgin Galactic, 71 ans, a lancé avec succès un vol vers le bord de l’espace en juillet.

Plus tard cet été, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a également commandé son propre vol dans l’espace, estimé à 5,5 milliards de dollars.

Lors de la récente réunion des Nations Unies dans la plus grande ville des États-Unis, M. Bezos a rencontré Boris Johnson.

Le Premier ministre aurait grillé l’homme d’affaires américain sur le niveau d’impôt payé par Amazon à l’échiquier britannique.

Selon un porte-parole de la société, “notre contribution fiscale totale au Royaume-Uni était de 1,1 milliard de livres sterling en 2019 – 293 millions de livres sterling d’impôts directs et 854 millions de livres sterling d’impôts indirects.”

Depuis que la pandémie a balayé la Grande-Bretagne, Amazon a augmenté ses ventes, portant la valeur totale à 19,4 milliards de livres sterling.

Bezos aurait répondu à la pression de M. Johnson en affirmant qu’il appartenait au gouvernement de taxer les entreprises.

Il a pris l’engagement après avoir expliqué à quel point le monde est “fragile”.

Le propriétaire d’Amazon a déclaré: “Vivre ici, le monde et l’atmosphère semblent vastes et stables.

“Mais en regardant la Terre à partir de là, l’atmosphère semble mince et le monde fini.

“Tous les deux beaux, tous les deux fragiles.”