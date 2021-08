Le chef de l’ONU suit les développements en Afghanistan avec une profonde inquiétude, a déclaré son porte-parole

Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. (Source de la photo : .)

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, suit avec une profonde inquiétude les développements en Afghanistan et espère que les discussions entre le gouvernement afghan et les talibans à Doha permettront de rétablir la voie vers un règlement négocié du conflit, a déclaré son porte-parole. Les talibans progressent rapidement à travers l’Afghanistan et prennent le contrôle des principales capitales provinciales. Les rapports indiquent que le groupe militant a capturé Herat et Kandahar, les deuxième et troisième plus grandes villes du pays après Kaboul, et une capitale provinciale stratégique jeudi.

Elle intervient quelques semaines à peine avant la fin de la mission militaire américaine en Afghanistan. L’ambassade des États-Unis en Afghanistan a émis jeudi une alerte de sécurité, exhortant les Américains à « quitter l’Afghanistan immédiatement en utilisant les options de vol commercial disponibles ». “Je peux vous dire que le Secrétaire général suit avec une profonde inquiétude les développements en Afghanistan, y compris les derniers combats à Herat et à Kandahar”, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général, lors de la conférence de presse quotidienne de jeudi. « Nous sommes particulièrement préoccupés par le déplacement des combats vers les zones urbaines, où le potentiel de dommages civils est encore plus grand », ? il a dit.

Le secrétaire général a exprimé l’espoir que les discussions de cette semaine à Doha entre les représentants afghans et les talibans ainsi que les envoyés régionaux et internationaux, rétabliront la voie vers un règlement négocié du conflit. “Les Nations Unies sont prêtes à contribuer à un tel règlement et restent concentrées sur la fourniture d’une assistance au nombre croissant d’Afghans dans le besoin”, a déclaré Dujarric.

Répondant à une question, il a déclaré : « il est clair que les combats urbains dans une ville de la taille de Kaboul auraient un impact catastrophique sur les civils, et nous espérons vivement que cela ne se produise pas ». Sur le front humanitaire, a-t-il déclaré, de nombreuses personnes arrivent à Kaboul et dans d’autres grandes villes, cherchant à se mettre à l’abri du conflit et d’autres menaces.

“Avec 18,4 millions de personnes ayant déjà besoin d’une aide humanitaire et des déplacements de conflit de jusqu’à 390 000 personnes cette année seulement, les organisations humanitaires continuent d’opérer en Afghanistan”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que des évaluations interinstitutions étaient en cours sur le terrain, se concentrant sur les déplacements, les conflits, les inondations, les questions de genre et le suivi de la protection afin de déterminer les besoins humanitaires et les exigences de réponse immédiate.

Dujarric a déclaré que la communauté humanitaire, à la fois l’ONU et les organisations non gouvernementales, reste déterminée à aider les gens en Afghanistan, mais l’environnement de sécurité est très complexe et clairement difficile.

Répondant aux questions, Dujarric a déclaré que le Conseil de sécurité a un rôle très important à jouer à travers une voix unifiée pour aider à ramener la paix et au moins à arrêter les combats le plus rapidement possible en Afghanistan. Il a déclaré que la situation sur le terrain étant très dynamique, l’ONU fait « tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité et la protection de notre personnel dans cette situation très complexe sur le terrain ».

Il a déclaré que le personnel de l’ONU et le personnel humanitaire “sont déterminés à rester et à soutenir le peuple afghan, mais, évidemment, nous prenons également en compte une situation de sécurité très, très complexe et difficile”. L’ONU compte environ 3 000 employés nationaux et environ 300 employés internationaux sur le terrain et davantage de personnes travaillent à distance en raison de la situation du COVID-19.

L’Envoyé personnel du Secrétaire général pour l’Afghanistan et les questions régionales, Jean Arnault, est à Doha où les réunions entre les représentants de l’Afghanistan et des talibans, d’autres représentants et envoyés régionaux se poursuivent sous différents formats. Dujarric a déclaré qu’Arnault poursuivait ses contacts avec toutes les délégations à Doha, y compris celles d’Afghanistan, des talibans, des États-Unis et d’autres. « Nous poursuivons notre dialogue avec les talibans à Doha. Nous continuons de croire qu’il existe une solution politique. Cela ne signifie pas que nous sommes également aveugles à ce qui se passe sur le terrain », a déclaré Dujarric.

« Nous ne sommes pas aveugles à la souffrance des civils qui sont pris entre deux feux en milieu urbain. Quant à savoir s’ils ont violé ou non un accord signé avec les États-Unis, il appartient aux parties qui ont signé l’accord de déclarer si une partie est en violation ou non », a-t-il déclaré. À la question de savoir si l’ONU a spécifiquement demandé aux talibans de ne pas attaquer son personnel et ses installations en Afghanistan, il a déclaré comme dans toute zone de conflit, « nous sommes en contact avec toutes les parties au conflit, leur rappelant leur responsabilité, non seulement de protéger les infrastructures civiles, mais de l’inviolabilité des locaux de l’ONU, de la nécessité et de leurs responsabilités de garantir la sécurité du personnel et des locaux de l’ONU. Depuis le début de l’année, près de 390 000 personnes ont été récemment déplacées par le conflit à travers le pays, avec un pic énorme depuis mai.

