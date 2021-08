Le chef de l’opposition chilienne possède Ethereum, mais est un crypto-sceptique

in

Source : Adjoint Giorgio Jackson / Facebook

Un chef d’un parti d’opposition chilien a demandé que les crypto-monnaies soient officiellement reconnues comme une classe d’actifs et a affirmé qu’il détenait des participations dans Ethereum (ETH), bien qu’il se qualifie également de crypto “sceptique”.

Selon un rapport de DF Mas, Giorgio Jackson, le fondateur du parti politique de la Révolution démocratique, qui compte 10 sièges à la chambre basse, plus un siège au Sénat, a expliqué qu’il possédait une “petite quantité” d’ETH, bien qu’il n’a pas divulgué la taille de votre investissement.

Jackson, un ancien ingénieur, s’exprimait lors d’un événement organisé par l’échange cryptographique Bouddha. Et en discutant de l’idée que le Chili suive l’exemple d’El Salvador en accordant cours légal au bitcoin (BTC), il a déclaré :

« Je ne me ferme pas à la possibilité [de seguir el ejemplo salvadoreño], mais je suis sceptique. Et il n’y a pas assez de raisons à l’heure actuelle pour affirmer qu’il est idéal ou optimal d’avoir une crypto-monnaie comme monnaie légale dans n’importe quel pays. »

Cependant, il a plaidé en faveur d’un changement juridique, déclarant que bien qu’un certain nombre de problèmes réglementaires “en suspens” aient encore ruiné le secteur, les jetons cryptographiques “devraient être reconnus comme des actifs”.

Il a ensuite décrit ces enjeux, évoquant la nécessité de mesures anti-fraude, d’un système de protection des consommateurs, des droits des banques de « veto » sur les transactions et de la possibilité de « réaliser des tests de traçabilité » en cas d’éventuelle fraude fiscale ou d’activité criminelle. . .

Jackson a ajouté que les problèmes liés à la volatilité hantaient également les plans d’adoption de la cryptographie, et il a également estimé que les délais de validation lents, les coûts commerciaux volatils et les problèmes de consommation d’énergie pourraient également constituer des obstacles à une adoption généralisée. Aborder ces problèmes ne serait pas facile, a déclaré le responsable politique, car dans certains cas, “le remède peut être pire que le mal”.

Quoi qu’il en soit, a déclaré Jackson, “l’innovation et la technologie” nécessitent des mesures, et une législation relative à la fintech et aux crypto-monnaies est nécessaire “dès que possible”.

Il a été cité comme ayant déclaré que le monde de la fintech « n’allait pas être exempté » du besoin de soutien du gouvernement et que « nous devons voir comment nous pouvons protéger les gens ».

Jackson a conclu :

«Nous devons adopter une loi sur les fintech et trouver un moyen de la mettre en œuvre. L’idée de [permitir que el sector fintech] défier les institutions financières me semble fondamental ».

