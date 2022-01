Le chef de l’organisme britannique de vaccination met en garde contre le quatrième rappel – « Pas durable ! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

S’adressant au Telegraph, le professeur Sir Andrew Pollard, président du Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation (JCVI) a déclaré que donner des rappels aux gens tous les six mois n’était « pas durable ». Il a déclaré que les gouvernements « devraient cibler les personnes vulnérables » à l’avenir, plutôt que de donner des rappels à tous les plus de 12 ans.

Sir Andrew a déclaré qu’il ne servait à rien d’essayer d’arrêter toutes les infections, et « à un moment donné, la société doit s’ouvrir ».

Il a également suggéré que la « désinformation » sur les risques du vaccin AstraZeneca – épousé par les dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, président de la France, et Angela Merkel, ancienne dirigeante de l’Allemagne – était « très susceptible » d’avoir coûté des vies en Afrique.

Ses commentaires interviennent à un moment où le Royaume-Uni continue de lutter contre une forte augmentation du nombre d’infections au COVID-19.

Un total de 157 758 nouvelles infections au COVID-19 ont été signalées jeudi en Angleterre et en Écosse.

Le nombre de cas a augmenté de près de 50% au cours de la semaine du 28 décembre au 3 janvier, par rapport à la semaine précédente.

Sir Andrew a mis en garde contre le fait de suivre aveuglément Israël et l’Allemagne, qui ont donné leur feu vert à une deuxième série de boosters pour tous les plus de 60 ans.

Il a déclaré : « L’avenir doit se concentrer sur les personnes vulnérables et mettre à leur disposition des boosters ou des traitements pour les protéger.

« Nous savons que les gens ont des anticorps puissants pendant quelques mois après leur troisième vaccination, mais davantage de données sont nécessaires pour évaluer si, quand et à quelle fréquence les personnes vulnérables auront besoin de doses supplémentaires. »

Jusqu’à 50% du personnel de certains services de première ligne, y compris les maisons de soins et la police, ont été contraints de quitter leur travail car ils s’isolent après avoir été testés positifs pour Covid.

Les pénuries ont été aggravées par des problèmes d’accès aux tests de flux latéral ou d’obtention de résultats de PCR, retardant le retour au travail des personnes.