Juridique & Réglementaire

Le chef de l’organisme de surveillance des marchés boursiers italien préoccupé par les « économies » appelle à une « surveillance appropriée » de la cryptographie

Le président de la Commission italienne des sociétés et des changes, Paolo Savona, exhorte le gouvernement à adopter une réglementation claire, car son absence peut nuire au fonctionnement du marché, a-t-il déclaré.

Comme d’autres responsables, Savona appelle également à davantage de réglementation, arguant que les crypto-monnaies pourraient faciliter des activités illégales telles que l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

De plus, la technologie qui les sous-tend empêche les entités privées et publiques de suivre et de surveiller correctement les marchés. Le chef du régulateur italien des marchés boursiers a déclaré lundi lors de la présentation du rapport annuel du chien de garde,

« Sans une surveillance appropriée, il pourrait y avoir une aggravation de la transparence du marché, fondement de la légalité et du choix rationnel des opérateurs (du marché). »

Il a en outre noté qu’il y avait environ 4 000 à 5 000 cryptos en circulation sans aucune forme de réglementation réelle. Et la poussée pour introduire l’innovation technologique a conduit à une minimisation des effets qu’un manque de règles claires sur l’échange peut provoquer en tant que tel, conduisant à «l’entrelacement des actifs traditionnels et virtuels», ce qui pourrait induire des passifs envers l’épargne quotidienne.

« Si nous ajoutons à cela l’expérience récente de Consob dans la fermeture en Italie de centaines de sites Web collectant illégalement des économies, le tableau qui se dégage est inquiétant.

Selon Savona, les crypto-monnaies pourraient même miner la capacité des banques centrales à mener une politique monétaire.

“S’il faut trop de temps au niveau européen pour trouver une solution, (l’Italie) devra prendre ses propres mesures.”

