Le chef de l’OTAN déclare qu’Imran Khan détient le pouvoir dans les pourparlers avec les talibans “Le Pakistan a une responsabilité !” | Monde | Nouvelles

Jens Stoltenberg a déclaré lors d’un briefing de l’OTAN que le Pakistan devait s’impliquer et aider la situation en Afghanistan en raison de ses relations étroites avec les talibans. Les analystes ont suggéré que le Pakistan fournissait des fournitures et un soutien aux talibans, le Conseil de sécurité des Nations Unies ayant choisi d’exclure le Pakistan des discussions sur l’Afghanistan en raison de leurs soupçons. M. Stoltenberg a appelé le pays, exigeant qu’il fasse plus pour aider la région, alors que le Pakistan renforce ses frontières et rend les demandes d’asile plus difficiles à remplir.

Lors d’une conférence, M. Stolenberg a déclaré que le Pakistan était responsable de ce qui arriverait à l’Afghanistan à l’avenir alors que le reste du monde se prépare à une autre crise de réfugiés après la prise de contrôle des talibans.

Il a déclaré: “Je pense que ce qui est important maintenant, c’est que quel que soit le nouveau gouvernement que nous aurons à Kaboul, ce soit un gouvernement inclusif.

“Et tout ce qui peut aider à soutenir un tel processus, je pense que c’est utile.

« En ce qui concerne le Pakistan, je pense que le Pakistan a une responsabilité particulière, en partie parce que le Pakistan est un voisin de l’Afghanistan.

« Et en partie à cause des relations étroites du Pakistan avec les talibans.

« Je pense donc que le Pakistan a la responsabilité particulière de s’assurer que l’Afghanistan respecte ses engagements internationaux.

« Aussi que l’Afghanistan, pas une fois de plus, ne redevienne un refuge pour les terroristes internationaux.

“Un Afghanistan stable est dans l’intérêt de tous les pays et notamment des voisins comme le Pakistan.”

De nombreuses questions ont été soulevées sur la manière dont les talibans ont pu obtenir les armes et les fournitures nécessaires à leur prise de contrôle de l’Afghanistan.

Certains suggèrent que le Pakistan a fourni au groupe des armes et d’autres formes de soutien.

D’autres soulignent la grande cache d’armes laissée par les forces occidentales alors qu’elles abandonnaient des camps à travers le pays.

Le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, a également été retrouvé dans une enceinte fortifiée au Pakistan en 2011 où il a été abattu.