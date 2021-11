Le chef de l’UE craint une guerre en Europe alors que Poutine est accusé de « saper » l’autorité du bloc | Monde | Nouvelles

Serbie: l’UE demande une résolution sur le Kosovo avant l’adhésion au bloc

Le principal représentant de la communauté internationale en Bosnie a prévenu que le pays était en danger imminent d’éclatement et qu’il existe une perspective « très réelle » d’un retour au conflit. Dans un rapport, Christian Schmidt, le haut représentant de la Bosnie-Herzégovine, a déclaré que si les séparatistes serbes mettaient à exécution leur menace de recréer leur propre armée, en divisant les forces armées nationales en deux, davantage de soldats de la paix internationaux devraient être renvoyés pour arrêter le glissement vers une nouvelle guerre.

Les avertissements de M. Schmidt ont été lancés alors que le Conseil de sécurité de l’ONU préparait sa résolution annuelle renouvelant le mandat de maintien de la paix d’Eufor et du siège de l’OTAN, avec un vote dès mercredi.

Moscou menace de bloquer la résolution à moins que toutes les références au haut représentant ne soient supprimées.

Le Kremlin s’est opposé à la nomination de M. Schmidt par un Peace Implication Council, un organe multinational ad hoc mis en place pour mettre en œuvre l’accord de paix de Dayton, et refuse de reconnaître son autorité.

« Je soupçonne que ce que la Russie veut vraiment, c’est saper l’autorité du bureau du haut représentant en l’empêchant de briefer le conseil », a déclaré un diplomate proche des discussions.

La Russie est accusée d’avoir « sauté » l’autorité de l’UE (Image: .)

Christian Schmidt, le haut représentant de la Bosnie-Herzégovine (Image : .)

Le rapport de M. Schmidt, ancien ministre du gouvernement allemand, a averti que la Bosnie faisait face à « la plus grande menace existentielle de l’après-guerre ».

Le dirigeant des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, menace de se retirer des institutions étatiques, y compris l’armée nationale constituée avec l’aide internationale au cours du dernier quart de siècle, et de reconstituer une force serbe.

Le 14 octobre, M. Dodik a déclaré qu’il obligerait l’armée bosniaque à se retirer de la Republika Srpska (la moitié serbe de la Bosnie) en entourant ses casernes.

Le chef des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik (Image : .)

Affirmant que si l’Occident tentait d’intervenir militairement, il avait des « amis » qui lui avaient promis de soutenir la cause serbe, une référence présumée à la Serbie et à la Russie.

Le haut représentant a déclaré qu’il était possible qu’il y ait des affrontements entre les forces de l’ordre nationales bosniaques et la police serbe de Bosnie.

« Si la force armée de BiH [Bosnia and Herzegovina] scission en deux ou plusieurs armées, le niveau de présence militaire internationale nécessiterait une réévaluation », a déclaré le responsable.

M. Schmidt a poursuivi en déclarant : « Un manque de réponse à la situation actuelle mettrait en danger l’accord de Dayton, tandis que l’instabilité en Bosnie-Herzégovine aurait des implications régionales plus larges… Les perspectives de divisions et de conflits supplémentaires sont très réelles. »

Des centaines de milliers de morts dans le conflit en Yougoslavie (Image: .)

Le sous-secrétaire d’État adjoint américain Gabriel Escobar a déclaré au Congrès la semaine dernière que les États-Unis travaillaient avec l’UE pour « s’assurer qu’il y ait des conséquences pour toute action illégale ou déstabilisante » en Bosnie.

Cependant, il n’est pas clair si l’administration Biden soutiendrait un retour au maintien de la paix de l’OTAN et imiterait les actions du président Clinton qui a effectivement mis fin à la guerre en Yougoslavie.

La guerre en Bosnie a été l’une des guerres les plus sanglantes au monde depuis la Seconde Guerre mondiale.

On estimait à l’origine qu’au moins 200 000 personnes avaient été tuées et plus de deux millions déplacées pendant la guerre de 1992-95.

Radovan Karadzic était connu comme le « boucher de Bosnie » pour son rôle dans le massacre de Srebrenica (Image : .)

L’un des pires incidents s’est produit lors du massacre de Srebrenica au cours duquel 8 372 Musulmans de Bosnie ont été massacrés par les forces serbes, dont beaucoup ont été enterrés vivants dans des fosses communes.

Alors que le populisme d’extrême droite augmente à nouveau en Europe, l’UE et sa commissaire Ursula von der Leyen doivent agir rapidement pour contrôler la situation

de se propager davantage.

Les tensions ethniques sont toujours vives dans les Balkans malgré la fin du conflit.

La création de deux forces serbes créerait essentiellement un catalyseur de retour au conflit et laisserait l’UE face à une crise humanitaire importante.