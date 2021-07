Le chef de l’UE devient Trumpian et exige la création d’un mur frontalier | Politique | Nouvelles

in

Biélorussie : un expert discute de “l’afflux” de migrants en Lituanie

M. Weber, chef du groupe PPE au Parlement européen, a appelé les eurocrates à faire davantage pour se protéger du leader biélorusse voyou Alexandre Loukachenko. L’Allemand a accusé le dernier dictateur européen de faire entrer clandestinement des personnes dans l’UE et a proposé la construction d’un mur frontalier pour les empêcher d’entrer. Pour protéger pleinement le bloc de la clôture, il faudrait s’étendre sur plus de 400 milles, couvrant les frontières de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie avec la Biélorussie.

Mais c’est la Lituanie qui s’inquiète le plus des efforts de traite des êtres humains du président biélorusse Loukachenko vers l’UE.

M. Weber a déclaré au site Web Politico : « L’attaque continue de la frontière extérieure européenne par le dictateur Loukachenko est un défi stratégique de politique étrangère pour l’ensemble de l’Europe.

« Nous attendons un soutien total et inconditionnel de la Commission européenne pour aider les autorités lituaniennes à renforcer la frontière extérieure. »

L’Allemand a proposé, “si nécessaire”, la “construction de la clôture frontalière, d’aider à traiter et à renvoyer les arrivées et de demander des comptes à toutes les personnes, entreprises et gouvernements qui facilitent ce système cynique de suivi humain”.

L’eurodéputé allemand Manfred Weber veut une clôture frontalière construite à la frontière lituanienne (Image: GETTY)

Un certain nombre de pays de l’UE ont déjà envoyé de l’aide, comme des tentes, des lits et des générateurs, en Lituanie pour aider à faire face au nombre croissant d’arrivées par la frontière avec la Biélorussie.

La Lituanie a demandé l’aide de la Commission européenne, qui utilise le mécanisme européen de protection civile, pour envoyer de l’aide.

Un communiqué de l’exécutif européen basé à Bruxelles a déclaré que les migrants et les demandeurs d’asile en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique entrent en Lituanie via la frontière avec la Biélorussie.

Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, a déclaré : « La frontière de la Lituanie est une frontière extérieure de l’UE, qui connaît actuellement un afflux sans précédent de migrants et de demandeurs d’asile.

La Lituanie a connu une augmentation des passages de migrants à sa frontière avec la Biélorussie (Image: GETTY)

« Ces personnes, dont beaucoup sont vulnérables, ont besoin d’un soutien urgent, comme de la nourriture et un abri. L’Union européenne et les autres États membres ne laisseront pas la Lituanie seule dans cette situation difficile.

La commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a ajouté : « Le régime autoritaire en Biélorussie exploite les êtres humains pour des raisons politiques : c’est totalement inacceptable.

« L’Union européenne et les États membres font preuve d’une forte solidarité avec la Lituanie et, ensemble, nous soutenons pleinement la société civile en Biélorussie. L’aide humanitaire veillera à ce que les besoins de base tels que la nourriture et le logement soient satisfaits. La Commission est prête à fournir un financement d’urgence supplémentaire à la Lituanie si nécessaire.

“Frontex déploie du personnel et des équipements pour protéger la frontière extérieure européenne, et Europol déploie du personnel pour aider à protéger la sécurité intérieure européenne.”

À LIRE : Macron et Draghi complotent dans le dos de l'UE pour former une nouvelle alliance de puissance

La Biélorussie a été sanctionnée par l’UE pour avoir détourné un avion de ligne de Ryanair afin d’arrêter un journaliste dissident (Image : GETTY)

L’agence frontalière Frontex de l’UE doit déployer environ 60 agents à la frontière lituanienne avec la Biélorussie.

Il y a eu plus de 2 000 passages de migrants à la frontière cette année, contre environ 80 en 2020.

Quelque 800 migrants sont entrés au cours de la seule première semaine de juillet, selon Frontex.

Mme Johansson a suggéré que les migrants avaient pu se rendre à Minsk, la capitale biélorusse, sur des vols directs au départ de Bagdad et d’Istanbul.

Mark Rutte s’engage à soutenir la Biélorussie après la controverse sur l’avion

Le président Loukachenko a précédemment averti que ses autorités frontalières n’empêcheraient plus les migrants d’entrer dans l’UE.

Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré : « Si certains pensent que nous allons fermer nos frontières avec la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l’Ukraine et devenir un camp pour les personnes fuyant l’Afghanistan, l’Iran, l’Irak, la Syrie, la Libye et la Tunisie, ils se trompent.

L’augmentation des passages de migrants fait suite à une décision de l’UE d’imposer des sanctions au régime de Loukachenko à la suite de sa récente victoire électorale il y a un an, ce qui est largement considéré comme frauduleux.

Ces sanctions ont été renforcées à la suite du détournement d’un avion de ligne par les autorités biélorusses afin d’arrêter Roman Protasevich, un journaliste dissident.