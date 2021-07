Le chef de l’UE s’en prend après une étape massive du Brexit obtenue avec le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Joao Vale de Almeida a déclaré que l’Union européenne voulait « regarder en avant, pas en arrière » après la prolongation de la période de grâce de la viande réfrigérée – surnommée la « guerre des saucisses » – et a déclaré que les affrontements précédents avec le Royaume-Uni ne devraient pas dicter leurs relations. Le Royaume-Uni et l’UE se sont opposés à la fin des périodes de grâce pour les viandes réfrigérées entrant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne. M. Almedia a déclaré que c’était une “bonne journée” pour l’UE et le Royaume-Uni et a riposté aux affirmations selon lesquelles le bloc accordait la priorité au marché unique à la paix en Irlande du Nord.

S’adressant à Matt Frei de Channel 4, on a demandé à M. Vale de Almeida si la prolongation de trois mois était suffisante pour régler les problèmes fondamentaux.

L’ambassadeur de l’UE a répondu: “C’est ce que le gouvernement britannique a demandé, nous avons accepté cette demande sous un certain nombre de conditions.

“Mais je pense que le point principal ici est de faciliter la vie d’un citoyen en Irlande et c’est une bonne journée pour les relations UE/Royaume-Uni et je pense une bonne journée pour l’Irlande du Nord.”

M. Frei a ensuite expliqué à l’ambassadeur que certaines personnes critiquaient l’UE pour avoir mis en danger la paix sur l’île d’Irlande parce que le bloc était “plus intéressé par le caractère sacré du marché unique”.

Le chef de l’UE n’était pas du tout d’accord et a déclaré: “Je pense que ces décisions parlent exactement le contraire.

“Nous nous soucions des citoyens et nous nous soucions de l’accord du Vendredi saint, nous étions là depuis le début.

“L’UE a été un contributeur majeur à l’Accord du Vendredi Saint et aujourd’hui, nous sommes présents sur le terrain pour soutenir les communautés, travaillant ensemble pour jeter les bases de la paix et de la prospérité.”

Les contrôles aux frontières des marchandises ont causé d’énormes retards dans les chaînes d’approvisionnement, certains supermarchés irlandais connaissant des retards de livraison.

Cependant, de nombreux détaillants craignent que les étagères ne soient vides après la fin des périodes de grâce d’ici octobre de cette année.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a rencontré à plusieurs reprises le vice-président de l’UE, Maros Sefcovic, pour aplanir la mise en œuvre du protocole et a demandé une prolongation de trois ans des délais de grâce.

La demande a été refusée et les périodes de grâce sur les viandes réfrigérées devaient se terminer fin juin, ce qui aurait empêché des aliments comme les saucisses d’entrer en Irlande du Nord.

L’Irlande du Nord reste partiellement dans le marché unique de l’UE, de sorte que les marchandises entrant dans le pays via la Grande-Bretagne sont soumises à des contrôles comme si elles entraient dans l’UE.

L’UE n’accepte pas les viandes réfrigérées en provenance de pays tiers et cette règle aurait été appliquée contre la Grande-Bretagne.

Le Royaume-Uni et l’UE se sont également affrontés au sujet des exportations de vaccins où l’UE a suggéré et rapidement annulé la mise en œuvre de l’article 16 pour installer une frontière dure à travers l’Irlande.

L’UE à l’époque était aux prises avec l’approvisionnement en vaccins, la Commission européenne permettant à des pouvoirs frontaliers plus forts de surveiller l’exportation de vaccins hors du continent.

Une frontière dure à travers l’Irlande du Nord aurait été mise en place, si nécessaire, pour empêcher les vaccins d’entrer au Royaume-Uni par une porte dérobée.