Le directeur de la plus ancienne université du Royaume-Uni a fait ces remarques incendiaires lors d’un panel hier soir. Le professeur Louise Richardson a visé le ministre du Cabinet alors qu’elle dénonçait ses affirmations lors de la campagne électorale de 2016 selon lesquelles les gens “en avaient assez des experts”.

M. Gove a fait ces commentaires trois semaines avant que le Royaume-Uni ne vote en faveur de la sortie de l’UE.

Après que des personnalités de l’establishment et des organisations se soient alignées pour critiquer le Brexit au printemps de la campagne, le secrétaire à la Justice de l’époque a appelé le public britannique à “se faire confiance”.

Il a déclaré : « Je demande au public britannique de reprendre le contrôle de notre destin sur ces organisations qui sont distantes, irresponsables, élitistes et n’ont pas [the public’s] intérêts à cœur.”

Les commentaires sont parmi les moments les plus notoires de la campagne 2016.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

S’exprimant hier lors d’un panel aux côtés de vice-chanceliers du monde entier, le professeur Richardson a déclaré que la pandémie avait montré l’importance des experts.

Attaquant M. Gove, elle a déclaré: “Michael Gove, le ministre britannique du Cabinet que je suis gêné d’avouer que nous avons éduqué, a déclaré après qu’un journaliste lui ait fait remarquer que tous les experts s’opposaient au Brexit, il a déclaré:” Oh nous ” J’en ai assez des experts.

“Avec le vaccin, il semble que le public ne se lasse pas des experts.

“Beaucoup de nos scientifiques sont devenus des noms familiers.

« Nous avons démontré à travers le travail sur les vaccins et le développement de thérapies, etc., à quel point les universités peuvent contribuer et cela est extrêmement utile à notre cause. »

M. Gove a étudié l’anglais à Lady Margaret Hall, Oxford dans les années 80.

LIRE LA SUITE: Le Brexit pourrait ENFIN permettre au Royaume-Uni de bloquer les avertissements sans fin de « coche de cases »

L’année précédant le référendum, l’Université d’Oxford a reçu 74 millions de livres sterling de financement de l’UE.

La somme importante équivalait à 14 pour cent de son financement de la recherche.

Cependant, le professeur Richardson a également admis que les universités avaient un problème en ce qui concerne les perceptions du public et que les institutions devaient travailler dur pour conserver le soutien des Britanniques.

Elle a déclaré que le sentiment que les universités étaient trop « éveillées » et déconnectées était un problème sérieux.

Le chef d’Oxford a déclaré: “De plus en plus de gens voient qu’ils ne sont pas allés à l’université et pourtant leurs impôts paient pour ces étudiants totalement surprivilégiés qui veulent toutes sortes de protections qu’ils n’ont jamais eues et je pense que nous devons prendre cela au sérieux.”

Elle a ajouté : « Je pense que nous avons besoin de plus de diversité idéologique.

“Nous devons favoriser un débat plus ouvert sur des sujets controversés.

“Nous devons apprendre à nos étudiants à s’engager civilement dans un débat raisonné avec des personnes avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord car, à moins que nous ne le fassions, nous allons perdre l’argument public.”