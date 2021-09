Le chef de l’UP BJP appelle Mulayam Singh Yadav, le parti Samajwadi affirme que Swatantra Dev est mécontent de son parti

in

La visite de Singh prend de l’importance car elle intervient à un moment où l’État se dirige vers les élections et le parti a du mal à expliquer sa méfiance lors d’un recensement des castes.

Une rencontre entre le chef du BJP de l’Uttar Pradesh, Swatantra Dev Singh, et le patriarche du parti Samajwadi, Mulayam Singh Dev, a conduit à plusieurs spéculations et demandes reconventionnelles. La visite de Singh prend de l’importance car elle intervient à un moment où l’État se dirige vers les élections et le parti a du mal à expliquer sa méfiance lors d’un recensement des castes, et le pousse à sensibiliser l’OBC.

Les deux dirigeants se sont rencontrés lors d’une réunion de condoléances tenue pour le défunt chef du BJP Kalyan Singh à Lucknow mardi. Alors que Singh a déclaré qu’il était allé inviter Yadav pour la même chose, le SP, en revanche, a affirmé que Singh était mécontent du BJP et Mulayam Singh Yadav l’avait invité à rejoindre le parti. Cependant, Dev a déclaré qu’il avait rencontré Mulayam Singh pour l’inviter à une réunion de condoléances pour l’ancien ministre en chef Kalyan Singh.

Après avoir rencontré Mulayam Singh Yadav dans sa résidence ici, le chef de l’UP BJP avait partagé sur Twitter une photo de lui debout avec Yadav et avait déclaré qu’il s’était enquis du bien-être du chef du SP et avait demandé sa bénédiction.

Dans un tweet quelques heures après la réunion, le coordinateur des médias numériques du SP, Manish Jagan Agarwal, a affirmé que « netaji (Mulayam) avait proposé à Swatantra Dev Singh de rejoindre le parti Samajwadi ». «Il semble que Swatantra Dev Singh soit contrarié par l’arrière et que les Dalits soient négligés dans le BJP. Il pourrait qualifier cela de réunion de courtoisie, mais il y a quelque chose de plus », avait-il tweeté.

Le tweet d’Agarwal a ensuite été retweeté par le chef du SP Akhilesh Yadav, suscitant d’intenses spéculations. Mais Swatantra Dev a déclaré mardi: «J’ai rencontré le fondateur de SP Mulayam Singh ji hier pour l’inviter à la (Shradhanjali) Sabha ici. J’ai également parlé à la supremo de BSP Mayawati ji et elle a envoyé Satish (Chandra Mishra). Il s’exprimait lors de la réunion de condoléances pour Kalyan Singh organisée dans la capitale de l’État qui a été ignorée par le parti Samajwadi. Dev a déclaré qu’environ 40 petits groupes ont été invités, dont 20 à 25 ont participé à la Sabha.

Kalyan Singh était décédé le 21 août. Icône de l’Hindutva et dirigeant de l’OBC, il était le ministre en chef de l’Uttar Pradesh lorsque la mosquée Babri a été démolie par des « kar sevaks » à Ayodhya en 1992.

Le chef de l’État du BJP avait attaqué la semaine dernière le fils de Mulayam et le supremo du SP, Akhilesh Yadav, suggérant qu’il n’avait pas rendu un dernier hommage à Kalyan Singh par crainte d’irriter les électeurs musulmans. Swatantra Dev Singh avait demandé à Akhilesh Yadav s’il ne pouvait pas parcourir une distance d’à peine un kilomètre de sa résidence jusqu’à Mall Avenue pour rendre hommage au dirigeant disparu.

« L’amour pour la banque des votes musulmans l’a-t-il empêché de rendre hommage au plus grand leader de la classe arriérée ? a-t-il déclaré dans un tweet en hindi. Cependant, lui ripostant, le SP avait déclaré que ce sont les « Samajwadis » qui se sont tenus aux côtés de Kalyan Singh lorsqu’il a été limogé par le parti du safran.

Se référant aux événements qui ont eu lieu en 1999, le porte-parole du Parti Samajwadi (SP), Anurag Bhadoria, avait déclaré : « Le BJP devrait être une entreprise nationale ou internationale lorsqu’il s’agit d’événements marketing. C’est le BJP qui avait écarté Kalyan Singh et l’avait limogé. À ce moment-là, le SP l’a aidé et lui a rendu l’honneur qui lui est dû. Kalyan Singh s’était allié avec le patron du SP Mulayam Singh Yadav après avoir quitté le BJP et lancé sa propre tenue. La bonhomie, cependant, ne dura que peu de temps.

