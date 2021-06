Le chef de Mercedes, James Vowles, s’est excusé auprès de Lewis Hamilton et son coéquipier furieux Valtteri Bottas a fulminé « pourquoi le f *** ne m’a pas écouté » alors que Max Verstappen a remporté le Grand Prix de France.

Le Néerlandais Verstappen a dépassé Hamilton dans l’avant-dernier tour pour remporter une course palpitante.

Verstappen était ravi de la victoire en France

Il s’est arrêté une fois de plus que son rival alors que Red Bull lançait les dés tactiques et déjouait ses rivaux.

Hamilton devra remettre en question une série d’appels stratégiques de son équipe après avoir dirigé les échanges d’ouverture de la course.

Le coéquipier Red Bull de Verstappen, Sergio Perez, s’est également battu devant Bottas pour prendre la troisième place, le Finlandais quatrième et Lando Norris cinquième pour McLaren.

Verstappen, qui a franchi la ligne d’arrivée avec 2,9 secondes d’avance sur Hamilton, porte son avance au championnat à 12 points.

Hamilton pensait que la course était gagnable mais la tactique de Mercedes n’a pas porté ses fruits

Hamilton a mené les 19 premiers des 53 tours. Verstappen a semblé avoir livré l’escapade parfaite après avoir battu le pilote Mercedes dans le premier virage.

Mais le Néerlandais a pris trop de vitesse dans le gauche et est tombé hors de la piste permettant à Hamilton de prendre la tête.

Verstappen a rejoint la piste pour garder Bottas derrière et c’est ainsi que l’ordre est resté jusqu’à la première ronde d’arrêts.

Mercedes cligna des yeux en premier, rappelant Bottas au 17e tour dans l’espoir de dépasser Verstappen. Le pilote Red Bull s’arrête dans le tour suivant et ressort devant Bottas.

Verstappen a dépassé son rival Hamilton dans l’avant-dernier tour en France

Curieusement, Mercedes a gardé Hamilton à l’écart pour un tour supplémentaire, et Verstappen a profité de sa nouvelle gomme pour devancer son rival.

“Je ne suis pas sûr de ce qui s’est passé là-bas, mon pote”, a déclaré l’ingénieur de course de Hamilton, Peter Bonnington, à son pilote frustré après avoir vu l’homme Red Bull prendre la tête.

Hamilton a gardé Verstappen sur ses gardes, se déplaçant à moins d’une demi-seconde du leader du championnat, mais n’a pas réussi à faire bonne impression.

Verstappen était à la radio, avertissant son équipe qu’ils ne seraient pas en mesure de maintenir le rythme implacable sans s’arrêter à nouveau.

Et bien sûr, avec 21 tours à faire, Verstappen est venu pour un deuxième changement de pneus.

C’était un appel audacieux de Red Bull, mais qui leur ferait gagner la course. Mercedes savait que Verstappen reprendrait la tête s’il amenait Hamilton, alors a choisi de garder le Britannique et Bottas à l’écart dans l’espoir qu’ils pourraient atteindre le drapeau.

Hamilton semblait toujours de bonne humeur sur le podium

Pour Verstappen, le Néerlandais avait un retard de 18 secondes à revoir en 20 tours. Avec le mors entre les dents, Verstappen a enregistré les meilleurs temps consécutifs, à une étape, prenant 2,5 secondes à Hamilton sur un seul tour et et avec neuf tours à faire, il a dépassé Bottas après le Finlandais, aux prises avec son caoutchouc usé, manquant la chicane.

“Pourquoi merde ne m’a pas écouté quand j’ai dit que ça allait être une course à deux arrêts”, a crié. Bottas. “Putain d’enfer.”

Hamilton avait cinq secondes d’avance, Verstappen grignotant l’avance du champion du monde à chaque tour.

Avec trois tours à faire, Verstappen n’avait que 1,5 seconde de retard sur Hamilton et au tour suivant, il s’est déplacé à la chicane, Hamilton impuissant à l’empêcher de passer.

“Lorsque nous avons décidé de faire une stratégie à deux arrêts, cela a payé”, a déclaré Verstappen après sa troisième victoire de la saison. « Nous avons dû travailler dur pour cela, mais c’était très gratifiant.

Bottas était mécontent de ne pas être écouté et cela s’est avéré coûteux

« Pendant toute la course, nous nous sommes battus, donc ça va être comme ça pour le reste de la saison. »

Hamilton a déclaré : « Je ne sais pas comment nous avons perdu la position aujourd’hui. Nous ne savions pas à quel point cela [undercut] allait être.

« Ils avaient une bonne stratégie et cela a bien fonctionné pour eux. La seule option que j’avais était de rester dehors le plus longtemps possible et d’espérer que les pneus tiennent ensemble.

Après le drapeau à damier, le stratège en chef de Mercedes, Vowles, s’est excusé auprès de Hamilton, déclarant à la radio: “Celui-là est sur nous.”