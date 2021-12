Le chef de Mercedes, Toto Wolff, a filmé la foule en train de surfer et de faire la fête toute la nuit alors qu’il mettait la déception de Lewis Hamilton derrière lui après la finale dramatique du titre de Formule 1

La finale du titre de Formule 1 a été aussi dramatique qu’elle est venue et s’est terminée dans le chagrin pour Lewis Hamilton – mais cela n’a pas empêché le chef de Mercedes, Toto Wolff, de célébrer toute la nuit.

Les fans ont eu droit à la fin la plus spectaculaire d’une saison de F1 de tous les temps, alors que le champion en titre Hamilton a été remplacé par le rival de Red Bull Max Verstappen dans le dernier tour de la dernière course de la campagne.

.

Verstappen a remporté son premier championnat du monde

.

Mais beaucoup pensent que Hamilton a été malmené par un changement soudain de règle perçu

Le Néerlandais a remporté son premier championnat du monde en dépassant de manière sensationnelle Hamilton à Abu Dhabi, privant le Britannique d’un huitième titre record.

C’était du plaisir pour Red Bull mais du dégoût pour Mercedes, qui a protesté contre la décision du directeur de la FIA, Michael Masi, d’autoriser les voitures doublées à dépasser la voiture de sécurité – qui est intervenue dans les cinq derniers tours après la chute de Nicolas Latifi.

Cependant, la décision de Masi signifiait que Verstappen avait un parcours sans faute à Hamilton dans le dernier tour et avec des pneus beaucoup plus rapides.

Les plaintes formelles de Mercedes ont rapidement été rejetées, mais l’affaire devrait traîner en longueur, Mercedes s’apprêtant à lancer un appel officiel.

Si cet appel ne fonctionne pas, ils ont le droit de porter leur affaire devant le Tribunal arbitral du sport.

Cependant, il ne semble pas que tout était pessimiste dans le paddock Mercedes.

GETTY

Wolff était furieux contre la décision mais l’a laissée derrière lui tard dans la soirée

Toto Wolff ne semblait pas s’inquiéter des protestations et des plaintes dimanche soir, le directeur de l’équipe Mercedes filmé en train de danser toute la nuit dans une boîte de nuit d’Abou Dhabi.

L’Allemand n’était pas non plus en train de prendre un verre tranquillement – ​​l’Autrichien de 49 ans se mêlait bien des fêtards après la course dramatique.

Wolff était naturellement furieux de la décision des organisateurs de la course et du résultat de la lutte pour le titre, affirmant que les événements sur le circuit de Yas Marina n’étaient «pas corrects».

Cependant, plus tard dans la soirée, il a semblé mettre ces problèmes derrière lui… en surfant sur la foule.

instagram @lids_harper

La photographe de F1 Lydia Harper a réussi à documenter des parties de la nuit sauvage de Wolff

instagram @lids_harper

À un moment donné, Wolff est monté sur un podium

instagram @lids_harper

Et a sauté dans la foule

instagram @lids_harper

L’Allemand s’est fait verser de l’alcool sur lui alors qu’il surfait sur la foule

L’injustice de la perte du titre par Hamilton n’aurait pas pu être plus éloignée de l’esprit de Wolff à ce stade

Vous seriez pardonné de vous demander pourquoi Wolff célébrait avec une telle vigueur après avoir vu Hamilton rater un autre titre qui aurait fait de lui le pilote de F1 le plus décoré de l’histoire.

Mais, malgré cette déception déchirante, il avait encore beaucoup à célébrer puisque Mercedes a été couronnée vainqueur du championnat des constructeurs pour la huitième saison consécutive.

Néanmoins, imaginez à quoi auraient ressemblé les célébrations si Hamilton avait réellement gagné !