L’achèvement de la première vente aux enchères de parachaines Polkadot a été l’occasion pour son créateur, Gavin Wood, d’annoncer une nouvelle libération des contraintes économiques des contrats intelligents Ethereum.

Wood, co-fondateur d’Ethereum qui a aidé à développer le langage de programmation de contrat intelligent Solidity, a déclaré que le modèle de location économique de Polkadot pour les parachains (littéralement, les chaînes parallélisées) est exactement la raison pour laquelle les utilisateurs n’ont pas besoin d’acheter un jeton de plate-forme, ou doivent tout savoir sur le jeton natif global du framework, DOT.

C’est un modèle qui contraste fortement avec Ethereum et la plupart des concurrents d’Ethereum, selon Wood.

« Les utilisateurs d’applications basées sur Ethereum y sont asservis au sens économique », a déclaré Wood dans une interview avec CoinDesk. «Ces utilisateurs doivent posséder de l’éther sur Ethereum et souvent un autre jeton qui leur permet d’utiliser n’importe quelle application construite à l’aide de contrats intelligents Ethereum. C’est une énorme limitation. »

Imaginez, a dit Wood, si chaque fois que vous faisiez une recherche sur Google, vous deviez payer à Google un dixième de cent pour l’électricité.

« Cela n’a tout simplement aucun sens », a-t-il déclaré. « C’est la principale différence entre le modèle d’application d’exécution gratuite avec Polkadot et le modèle de contrat intelligent d’exécution transactionnelle que vous obtenez avec Ethereum et les concurrents d’Ethereum. »

L’approche de Polkadot

À un niveau élevé, le framework Polkadot permet aux développeurs d’applications de créer leurs propres blockchains avec leurs propres règles, et à ces chaînes de pouvoir communiquer entre elles.

Le système de blockchain interconnecté bénéficie des garanties de sécurité regroupées de la chaîne de relais, qui relie les différentes parachaînes et joue un rôle important dans la validation du mécanisme de consensus de preuve de participation aléatoire de Polkadot.

Déformation de l’esprit Bitcoin

De manière plutôt provocatrice, Wood a déclaré qu’Ethereum est en fait plus proche de Bitcoin que nombre de ses adhérents ne l’admettraient librement.

« C’est vraiment Bitcoin, mais avec quelques scripts supplémentaires », a-t-il déclaré. « C’est aux mineurs d’Ethereum quelles transactions ils incluent, exactement de la même manière que les mineurs de Bitcoin peuvent choisir d’inclure cette transaction Bitcoin plutôt que cette transaction Bitcoin. »

Les caprices des mineurs d’Ethereum font partie d’un problème plus fondamental avec une implémentation de blockchain qui n’a pas été conçue pour accueillir des actions ou des tâches au niveau de l’application. Tout se passe au niveau de l’utilisateur dans les contrats intelligents, a déclaré Wood.

Course de parachaine

La première vente aux enchères serrée de Polkadot a vu les deux principaux projets, Moonbeam et Acala, collecter plus de 1,3 milliard de dollars de DOT chacun dans le but de décrocher le premier emplacement de parachain. Compte tenu de cela, il a été dit que la concurrence coûteuse de Polkadot pour obtenir des contrats de location n’est pas un système ouvert de la même manière qu’Ethereum.

Wood a souligné que le modèle économique des enchères de parachain permet toujours des « parathreads », une approche de paiement au fur et à mesure qui se situe quelque part entre un modèle de parachain et le modèle de contrat intelligent où les utilisateurs paient. Mais avec une différence importante. Sur Polkadot, c’est toujours la blockchain qui paie le système, a-t-il déclaré, afin que les utilisateurs de la blockchain n’aient pas à détenir le jeton et n’aient pas à payer pour l’application.

« Vous obtenez beaucoup plus de liberté en tant que fournisseur d’applications », a déclaré Wood, « à la fois la liberté économique de ne pas transmettre cette exposition aux jetons DOT comme Ethereum vous oblige à le faire, et la liberté technique pour vous permettre d’utiliser réellement la gamme complète de capacités des blockchains.

Regarder vers l’avant

Les gagnants du premier lot d’enchères seront réunis à la mi-décembre, et de nombreux autres suivront. Pour l’avenir, Wood a souligné certains domaines technologiques qu’il souhaite voir intégrés dans l’univers de Polkadot.

Cela comprenait des plates-formes de contrats intelligents asynchrones axées sur les niveaux futurs de composabilité entre les blockchains et les fragments de blockchain, qu’il a appelés « contrats intelligents 2.0 ». D’autres domaines intéressants abordés à l’aide de Substrate étaient l’exécution fiable à l’aide d’environnements de type Intel SGX et la technologie des preuves à connaissance nulle, à la fois pour le blindage et la confidentialité, ainsi que l’efficacité du débit via les cumuls.

Il a également mentionné plus de « trucs dingues », tels que des parachaines de bien commun avec des motifs à but non lucratif.

« Je fais de mon mieux pour construire quelque chose de très abstrait et général, afin qu’il puisse être utilisé pour des choses au-delà de ce que je peux voir », a déclaré Wood. « Il y a définitivement un sentiment d’accomplissement lorsque vous voyez ce que vous avez construit être utilisé pour quelque chose que vous n’aviez pas envisagé. »