Le chef de Rakuten fulmine contre Antoine Griezmann et Ousmane Dembele

Le PDG et fondateur de Rakuten, Hiroshi Mikitani, a qualifié le comportement d’Ousmane Dembele et d’Antoine Griezmann d'”inacceptable” après la diffusion en ligne d’une vidéo du couple se moquant du personnel asiatique dans un hôtel en 2019.

Les deux joueurs de Barcelone ont été largement critiqués après la diffusion des images et ont présenté hier leurs excuses pour toute infraction commise.

Mikitani s’est maintenant rendu sur Twitter pour exprimer son point de vue sur l’incident et a déclaré qu’il prévoyait de parler au club des deux joueurs. Rakuten est un sponsor majeur du club depuis 2016 et continuera à sponsoriser les maillots la saison prochaine.

“En tant que sponsor du club et organisateur de ce tournoi, je suis vraiment désolé que les joueurs de Barcelone aient fait des remarques discriminatoires.

“D’autant plus que Rakuten a approuvé la philosophie de Barcelone et est un sponsor du club, ce genre de remarques est inacceptable en toutes circonstances et nous protesterons officiellement contre le club, en attendant d’entendre leur position sur la question.”