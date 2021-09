Le chef de Salesforce Marc Benioff et le PDG de Shopify Tobi Lütke investissent dans la startup de reforestation DroneSeed

Le PDG de DroneSeed Grant Canary, à gauche, et le directeur de la technologie Ben Reilly tenant des drones utilisés pour le réensemencement des terres endommagées par les incendies de forêt. (Photo de DroneSeed)

Nouveau financement : Alors que les incendies de forêt continuent de brûler dans l’ouest des États-Unis, la startup de reboisement DroneSeed a annoncé mercredi un tour de série A de 36 millions de dollars. La société a déjà utilisé une partie des fonds pour acheter Silvaseed, une entreprise forestière de l’ouest de l’État de Washington vieille de 130 ans qui collecte des cônes pour les graines et fait pousser des semis. DroneSeed, basé à Seattle, utilisera également ses liquidités pour se développer et répondre à la demande croissante de ses services.

DroneSeed a précédemment levé 7,4 millions de dollars sur plusieurs tours, selon PitchBook.

Avantage concurrentiel : DroneSeed, qui faisait partie de la cohorte Techstars Seattle 2016, serait la seule entreprise à détenir une licence de la FAA pour utiliser une flotte de drones de transport lourd pour le reboisement après incendie. L’entreprise peut déployer sa flotte de semences dans les 30 jours suivant un incendie – un délai plus rapide, selon la startup, par rapport aux stratégies traditionnelles.

DroneSeed fournit également des crédits de compensation carbone aux entreprises et agences qui utilisent ses services de reboisement. Les compensations sont utilisées pour réduire l’empreinte carbone d’une organisation.

Les clients actuels comprennent des nations tribales, trois des cinq plus grandes sociétés forestières américaines, des organisations à but non lucratif, des agences gouvernementales et des forêts familiales.

Un paysage brûlé par une traînée de poudre. (Photo de DroneSeed)

Secteur chaud : La technologie climatique et les startups liées aux incendies sont un secteur en expansion. Les experts mondiaux ont averti que des actions rapides et agressives sont nécessaires pour prévenir les pires effets du réchauffement climatique, et le public reconnaît de plus en plus que des changements perturbateurs sont déjà en cours. Les entreprises de technologie climatique de Washington, de l’Oregon et de la Colombie-Britannique ont généré plus de 2 milliards de dollars de capital-risque depuis leur lancement, dont plus de la moitié depuis le début de 2020.

« Des données récentes ont montré que la régénération naturelle des forêts est en déclin significatif en raison de la taille et de la gravité des incendies qui détruisent les sources de semences. La saison des incendies ne devrait qu’empirer à cause du changement climatique », a déclaré le PDG de DroneSeed, Grant Canary, dans un communiqué. « Ce tour de table, couplé à l’acquisition de Silvaseed, nous permet de développer l’infrastructure nécessaire au reboisement pour répondre à cette demande croissante et aux besoins des clients.

Direction: En 2015, Canary a cofondé DroneSeed avec Ryan Mykita, qui est maintenant responsable des revenus d’une entreprise californienne d’agrotech.

Avant DroneSeed, Canary a fondé une entreprise de technologie verte qu’il a vendue à Enterra Feed en Colombie-Britannique. Il a également travaillé pour Vesta, un leader mondial de l’énergie éolienne, et pour d’autres entreprises de technologie climatique.

Ben Reilly est le directeur de la technologie de DroneSeed. Son rôle précédent était CTO de ReUP, qui a été acquis par Treez.

Investisseurs : Le tour a été mené par Social Capital et Seven Seven Six. Les nouveaux investisseurs supplémentaires étaient DBL Partners, un des premiers investisseurs dans Tesla et SpaceX ; Le PDG de Shopify, Tobi Lütke ; Réserve de résilience ; et TIME Ventures de Marc Benioff. Lütke et Benioff ont été actifs au cours des dernières années pour soutenir les actions liées au climat.

Parmi les autres investisseurs figurent Spero Ventures, Gaingels with Flight.vc, HBS Lady Angels, Awesome People Ventures de Julia Lipton, les anges de la Coalition dont Ashley Mayer, Massive, Drone.vc et Rob Ness Syndicate.

Selon DroneSeed, plus de 60 % du tour est venu d’investisseurs axés sur le climat et l’impact des fonds.