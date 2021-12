Le chef de TikTok Jon Kung explique pourquoi il préfère l’induction aux cuisinières à gaz

La cuisinière américaine est de plus en plus un champ de bataille dans une guerre sur le sort des 70 millions de bâtiments alimentés au gaz naturel.

D’un côté de la guerre des poêles se trouve l’industrie des services publics de gaz naturel, qui a tenté de contrecarrer les villes envisageant d’éliminer progressivement le gaz dans les bâtiments. L’une de ses stratégies de relations publiques a été d’embaucher des influenceurs pour vanter ce qu’ils aiment dans la cuisine au gaz afin de générer une opposition publique aux efforts de la ville.

De l’autre côté, il y a les défenseurs du climat et de la santé publique qui soulignent des années de preuves scientifiques croissantes sur les effets de la combustion de méthane dans une cuisine sur la santé. Même la quantité relativement faible de gaz brûlé par le poêle a un effet démesuré sur la santé intérieure car elle libère du dioxyde d’azote et du monoxyde de carbone, deux polluants connus pour augmenter les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Des dizaines de villes de Californie ont adopté des codes du bâtiment plus stricts qui encouragent les nouvelles constructions à être alimentées à l’électricité au lieu de gazoducs. New York City et Eugene, Oregon, pourraient être les prochaines villes à adopter ces ordonnances.

Alors que de plus en plus de villes passent à l’électricité, qu’est-ce qui remplacera les cuisinières à gaz ? Au lieu des réchauds électriques à serpentins que les Américains ont appris à détester, il existe une nouvelle technologie que de nombreux chefs préfèrent : l’induction.

L’un des influenceurs gastronomiques qui pèsent est la star montante de TikTok, Jon Kung, un chef basé à Detroit qui a adopté l’induction il y a des années parce qu’elle garde sa cuisine au frais et son air plus pur. Kung, qui a grandi à Toronto et à Hong Kong, a appris à aimer l’initiation lors de sa formation en Chine, où l’initiation est plus courante qu’aux États-Unis. Il considère les avantages climatiques d’un poêle alimenté par un réseau de plus en plus propre comme un bonus supplémentaire.

La cuisine de la maison du Kung est équipée d’une cuisinière à gaz. Mais il utilise presque toujours une table de cuisson à induction portable – pour les dîners privés et les événements pop-up qu’il a organisés autour de Detroit et, plus récemment, pour ses courts tutoriels de cuisine ludiques sur TikTok, où il a amassé 1,5 million de followers.

Les défenseurs du climat ont cherché à élever Kung et d’autres chefs avec leur propre campagne d’éducation sur l’induction. En mars, le groupe Mothers Out Front a embauché Kung pour une promotion rémunérée expliquant pourquoi il préfère l’induction au gaz.

J’ai appelé Kung pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles la santé et les conditions de travail dans les cuisines sont moins sûres que la plupart des gens ne le pensent, et le rôle que les chefs peuvent jouer dans la défense de la santé de l’environnement et des travailleurs. L’interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Rébecca Leber

Commençons par les bases. Qu’est-ce que l’induction ?

Jon Kung

Essentiellement, les cuisinières à induction utilisent un champ magnétique pour chauffer la casserole elle-même de l’intérieur. [Only certain kinds of pans work with induction.] Avec du gaz, la flamme chauffe en dessous pour chauffer la poêle. Vous entendrez un ventilateur s’éteindre pour maintenir le brûleur à induction au frais, mais vous appuyez littéralement sur un bouton et l’allumez.

Rébecca Leber

Quels sont selon vous les bénéfices environnementaux de l’induction ?

Jon Kung

Les poêles à gaz produisent beaucoup de pollution de l’air intérieur, il y a beaucoup d’échappement et de fumées. Après un certain temps, votre réchaud à gaz brûlera de moins en moins proprement.

Avec l’induction, la pollution est limitée à ce que vous générez pour produire cette électricité. Dans un réseau électrique qui utilise l’énergie hydroélectrique, solaire ou éolienne, vous utilisez en fait des sources d’énergie plus propres pour cuisiner. Cela dépend de la façon dont votre grille est. Ainsi, par exemple, je construis une maison entièrement à induction et j’installerai de l’énergie solaire sur le toit de cette maison. La majeure partie de mon énergie pour la cuisine domestique sera générée par l’énergie propre.

Rébecca Leber

Quelle a été votre introduction à la cuisine à induction ?

Jon Kung

J’ai eu le plaisir de travailler aussi bien dans de grandes cuisines au gaz que dans de grandes cuisines à induction. [The latter] C’était il y a plus de sept ans, je travaillais dans ce restaurant ouvert 24h/24 à Macao en Chine. Toutes les installations que j’utilisais étaient toutes à induction à 100 %. Il y avait des woks de ma taille pour faire bouillir de l’eau pour les pâtes et les nouilles.

Rébecca Leber

Et dernièrement, vous avez utilisé l’induction pour préparer des dîners pop-up et cuisiner à la maison, n’est-ce pas ?

Jon Kung

Dans ma propre cuisine à la maison, je fais autant d’induction que possible, juste pour mon propre confort et pour des problèmes tels que la pollution de l’air intérieur. C’est juste une façon beaucoup plus efficace de cuisiner dans le sens où toute la chaleur dont vous avez besoin pour faire votre travail est concentrée sur ce que vous essayez de cuisiner, pas seulement déplacée dans la pièce et votre corps.

Rébecca Leber

Intéressant, vous dites que vous avez utilisé l’induction par nécessité. Qu’est-ce qui en a fait une nécessité ?

Jon Kung

Le manque de ventilation était la chose la plus importante parce que je vivais dans un très vieux bâtiment à Detroit, et même s’il y avait une cuisinière à gaz à l’intérieur, il n’y avait aucune ventilation utile. Il est antérieur à tout type de réglementation en matière de sécurité et de santé. Pour cette raison, j’ai commencé à utiliser des cuisinières à induction.

Je faisais aussi des pop-ups dans des endroits comme les musées où il était vraiment important que je n’aie pas beaucoup d’échappement dans ces salles. L’induction semble donc être la voie naturelle à suivre car elle m’a fourni la puissance dont j’ai besoin, la portabilité et la propreté, et le manque de fumées qui m’oblige à avoir un ventilateur.

Chaque fois que j’essayais de cuisiner chez moi [with gas] de la même manière que je cuisine dans ce restaurant, j’ai déclenché l’alarme incendie parce qu’il n’y avait pas assez de ventilation. Les ventilateurs n’étaient tout simplement pas assez puissants pour absorber toute la fumée et le gaz.

Rébecca Leber

Vous avez également travaillé dans des cuisines professionnelles dans des restaurants. Comment ça se passe dans une cuisine de restaurant qui fonctionne au gaz ?

Jon Kung

La chaleur est inconfortable. C’est presque comme un mépris pour le confort des travailleurs de la façon dont la vie en cuisine ici est simplement acceptée. Vous êtes censé souffrir pour votre art et votre métier ici, et la cuisson à flamme nue n’est qu’un des éléments de cela.

Si jamais nous avions une pause, je courrais en bas juste pour changer un t-shirt parce que l’un d’eux était tellement trempé que vous pouviez littéralement l’essorer. Nous serions en sueur en fonction de l’attention que le restaurant accorde à la ventilation appropriée. Nous allions dans les chambres froides et les congélateurs sans rendez-vous et nous nous évacuions de la vapeur simplement parce que nous avons trop chaud.

Rébecca Leber

Qu’en est-il de la qualité de l’air ?

Jon Kung

En raison des réglementations sur le lieu de travail, la ventilation des cuisines professionnelles doit être beaucoup plus puissante que celle que les gens ont à la maison. Tout dépend de la [restaurant] propriétaire; combien d’argent le propriétaire est prêt à dépenser pourrait déterminer le type de qualité de l’air que vous avez. Si vous avez fait toute l’induction, cela enlève complètement ce facteur – tout ce dont vous avez besoin est une ventilation qui évacuera de la vapeur et de la chaleur. Mais vous n’aurez pas besoin de forcer les vapeurs dans une direction spécifique pour les empêcher de pénétrer dans vos poumons.

Les brûleurs à gaz, s’ils brûlent un jour proprement dans un cadre professionnel, ne fonctionneraient probablement ainsi que le premier mois. Ces choses sont, dans l’ensemble, si sales et si obstruées et deviennent si inefficaces avec le temps. Très peu de cuisines fonctionnent à 100 % d’efficacité et à 100 % de propreté, simplement parce que la main-d’œuvre n’est pas là pour entretenir les restaurants de cette façon.

Il n’y a aucun moyen que le fait d’être autour de tout cela soit bon pour vous. Surtout si c’est votre travail, être là 12 à 14 heures par jour. Au fil du temps, cela crée un environnement très dangereux pour la santé et le bien-être à long terme de nos travailleurs.

Rébecca Leber

Je ne suis pas sûr que les cuisiniers à domicile pensent toujours à la ventilation non plus. La plupart des cuisinières à gaz, comme la cuisine de votre appartement, ne sont même pas équipées d’une hotte qui évacue l’air vers l’extérieur. Au mieux, ils ont un ventilateur qui fait recirculer l’air pollué. À quoi ressemble la ventilation dans la cuisine d’un restaurant par rapport à la maison ?

Jon Kung

Avoir une ventilation fonctionnelle fait partie du code de la santé pour s’assurer que votre restaurant est autorisé à fonctionner. Et c’est généralement très puissant au point que vous avez ces fans et c’est vraiment difficile d’entendre les gens juste à côté de vous parce qu’ils sont tellement forts. Ces systèmes de ventilation ne sont pas dans la maison de tout le monde. Même si les brûleurs à gaz ne sont peut-être pas aussi puissants, je ne vois pas en quoi ces petits micro-ondes sur la plage font assez pour atténuer la pollution causée par ces brûleurs.

De toute évidence, même lorsque vous utilisez l’induction, vous aurez besoin d’une ventilation pour des choses comme la vapeur de compensation, lorsque vous faites bouillir de l’eau ou lorsque vous faites frire des aliments. Mais la ventilation est surtout là pour aspirer les fumées de votre brûleur à gaz. Vous n’avez pas vraiment besoin d’une forte ventilation si vous n’utilisez que des brûleurs électriques, mais comme la plupart des gens utilisent du gaz, ils ont besoin d’un brûleur plus puissant.

Rébecca Leber

Que faudrait-il pour que davantage de restaurants adoptent des brûleurs à induction ?

Jon Kung

Il n’y a aucune incitation financière pour amener les gens à adopter cette nouvelle technologie. Surtout dans l’industrie de la restauration où les marges sont si faibles, les gens sont terrifiés à l’idée d’essayer quelque chose de nouveau parce que ce qui est nouveau peut être quelque chose qui ne fonctionne pas.

Les restaurants haut de gamme ont certainement les budgets pour le faire. [Dan Barber’s Blue Hill restaurants in New York use both kinds of stoves.] On dirait que lorsque vous avez beaucoup d’argent, c’est à ce moment-là que vous êtes en mesure de prévoir un budget fou pour la qualité de vie de vos travailleurs, car les restaurants de ce calibre ont un grand intérêt à retenir les travailleurs. Par conséquent, chaque petit geste compte, y compris le maintien du confort, de la santé et de la sécurité de ces travailleurs. Mais lorsque vous essayez de parler de personnes sur le terrain, de personnes qui fonctionnent à perte dans leurs restaurants et groupes de restaurants, cela devient un peu moins une priorité.

Quel est votre conseil pour les lecteurs qui réfléchissent à une rénovation de cuisine ou envisagent une cuisinière à induction enfichable ?

Jon Kung

Il existe des graveurs de plug-in simples que les gens peuvent utiliser et qui coûtent 200 $. [There are other models for under $100.] La qualité variera en fonction de l’argent que vous êtes prêt à dépenser. Dans le même temps, le coût de l’adoption de ceci juste pour essayer est relativement faible, et les gens pourraient apprécier le fait qu’ils peuvent réellement utiliser ce brûleur n’importe où dans leur cuisine et peuvent maximiser l’utilisation de l’espace de comptoir ou autre.

Rébecca Leber

Y a-t-il beaucoup d’une courbe d’apprentissage à l’induction?

Jon Kung

Comme pour tout type de compétence tactile et tout ce qui est différent ou nouveau, il faut un peu de temps pour s’y habituer. Honnêtement, si les gens essaient, ils se rendront compte que cela ressemble beaucoup plus à une cuisine au gaz qu’on ne le croit.

Le compromis de l’adoption de l’induction est d’apprendre un nouveau type de timing pour votre cuisine. Aussi : Assurez-vous que vos casseroles sont compatibles. Si un aimant colle à votre poêle, cela devrait fonctionner. La fonte fonctionne également à merveille avec elle – si vous avez une casserole ou un four hollandais.

Rébecca Leber

Il y a beaucoup de mythes autour de la cuisson au gaz et de sa place dans l’industrie alimentaire et de la restauration. Selon vous, quel est le plus grand mythe ?

Jon Kung

Tout argument ou réticence à adopter l’induction semble provenir d’un refus de changer et peut-être d’une vieille perspective masculine toxique, où c’est : « Oh, je veux cuisiner avec le feu, le feu fait partie de notre travail ».

Je n’ai jamais entendu d’argument en faveur du gaz qui ait vraiment du sens d’un point de vue professionnel, sauf peut-être pour l’investissement initial et le coût. Mais sinon, toute sorte de romance culinaire ne vient pas d’un lieu logique. Cela vient d’un lieu de nostalgie, qui n’est pas vraiment la façon de gérer une entreprise.

Rébecca Leber

Quel est le rôle des chefs comme vous dans ce genre de plaidoyer ?

Jon Kung

Si nous normalisons l’induction au restaurant, cela devient quelque chose de souhaitable pour les gens à la maison parce qu’ils veulent pouvoir faire tout ce que font les pros. Et c’est drôle parce que les meilleurs des meilleurs ont déjà adopté cette technologie. Je pense que personne n’en parle encore vraiment, pour quelque raison que ce soit. Mais les chefs le feront pour l’une des quelques raisons. L’un peut être pour l’environnement, l’autre pour la sécurité et le confort des travailleurs. Quoi qu’il en soit, ces deux choses s’appliquent à votre maison.