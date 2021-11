Le président de Tottenham, Daniel Levy, a exigé une amélioration du « recrutement, de l’entraînement, de la forme physique et d’un état d’esprit compétitif » au club après l’annonce de lourdes pertes financières.

La dette globale des Spurs est passée de 605 millions de livres sterling à 706 millions de livres sterling, avec des pertes avant impôts de 80,2 millions de livres sterling pour l’exercice se terminant en juin 2021.

Levy pense que Tottenham est bien placé pour un avenir radieux malgré les difficultés actuelles

Paratici a été chargé d’améliorer le fonctionnement du football de Tottenham

Cela porte leurs pertes totales avant impôts à près de 150 millions de livres sterling pour la période de deux ans pendant la pandémie de COVID-19, qui a vu les recettes aux guichets chuter à 1,9 million de livres sterling contre 94,5 millions de livres sterling en 2020.

Tottenham a également payé le prix d’avoir raté la Ligue des champions, gagnant 23,6 millions de livres sterling en prix UEFA de la Ligue Europa, contre 51,3 millions de livres sterling la saison précédente.

Répondant à la nouvelle dans un communiqué, Levy a déclaré : « Les nominations de Fabio [Paratici] et Antoine [Conte] sont une démonstration claire de notre intention et de notre ambition.

« Depuis l’ouverture du stade en avril 2019, nous avons dépensé près de 400 millions de livres sterling pour les joueurs. Les dépenses des joueurs ne sont pas une garantie de succès, et nous devons nous concentrer sur l’amélioration du recrutement, de l’entraînement, de la forme physique et d’un état d’esprit compétitif.

« Fabio a poursuivi la reconstruction cet été, ce qui fait que l’âge moyen de nos nouvelles recrues estivales est de 22 ans par rapport à l’âge moyen de 31 ans pour les joueurs sortants.

Tottenham a dépensé 1 milliard de livres sterling pour son stade – qui a ouvert ses portes en 2019

Conte a été amené à inspirer un revirement chez Spurs

«Nous chercherons également à poursuivre le chemin bien établi pour les jeunes de notre académie à notre première équipe. Je sais que l’approche d’Antonio est que si un joueur est assez bon, il jouera, quel que soit son statut ou son âge.

« Nous avons parcouru un long chemin et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous restons implacablement ambitieux et sommes déterminés à rendre les honneurs et à rendre nos supporters fiers. »

Alors que les Spurs occupent actuellement la septième place du classement de la Premier League, Levy insiste sur le fait que les bases sont posées pour un avenir radieux.

« Après avoir livré notre centre d’entraînement, The Lodge et le stade, nous ne resterons pas immobiles, nous continuerons d’innover et d’assurer les expériences les plus exceptionnelles pour les joueurs, les fans et les visiteurs », a déclaré Levy.

« À l’avenir, par conséquent, notre stratégie est claire : générer et générer des revenus pour investir dans toutes nos activités de football. »