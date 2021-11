Le chef de Villa admet que Gerrard est derrière la surprise du transfert alors que l’as de Liverpool est lié

Le PDG d’Aston Villa, Christian Purslow, a laissé entendre que l’arrivée de Steven Gerrard en tant que manager pourrait entraîner un changement de politique concernant les transferts de mi-saison.

Gérard a remplacé Dean Smith à la tête de Villa Park après que les patrons du club aient perdu patience avec l’ancien patron. Un bon début de campagne a cédé la place à cinq défaites consécutives dans l’élite et le conseil d’administration est passé à l’action. L’ancienne star de Liverpool et de l’Angleterre a hérité d’une équipe renforcée par plusieurs signatures estivales.

Emiliano Buendia, Danny Ings et Leon Bailey sont arrivés tandis qu’Ashley Young est revenue avec un transfert gratuit. Et son règne a commencé sur une note positive, avec des victoires consécutives.

Un triomphe 2-0 sur Brighton a été suivi du succès 2-1 de samedi à Crystal Palace. Les Eagles ont été en excellente forme, mais les buts de Matt Targett et John McGinn ont scellé les points.

Le passage estival de Jack Grealish à Manchester City allait toujours avoir un effet sur l’équipe. Mais ils ont réussi à utiliser une partie de ses frais de transfert de 100 millions de livres sterling pour renforcer l’équipe.

Il y a encore des fonds disponibles pour Gerrard pour faire d’autres ajouts. Villa n’est pas un club qui est généralement trop actif dans la fenêtre de janvier.

Mais Purslow pense qu’ils doivent s’adapter à la situation, suggérant que le nouveau patron pourrait puiser dans les coffres au début de l’année prochaine.

« Tout le monde sait que janvier n’est pas un mois sur le marché qui est particulièrement facile à naviguer, dans le cours normal des affaires, en fait, je ne m’attendrais pas du tout à ce que nous soyons actifs », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

« Mais s’il y a une conséquence du changement managérial à mi-saison, c’est que les nouveaux managers ont souvent des systèmes légèrement différents, des biais légèrement différents, en termes de types et de profils de joueurs qu’ils recherchent. »

Gerrard concentré sur le succès de Villa

Le passage réussi de Gerrard à la tête des Rangers a incité les Villans à le rechercher. Les critiques ont aussitôt visé l’ex-skipper anglais.

Il a été suggéré qu’il utiliserait simplement l’expérience de Villa pour se préparer au poste de manager de Liverpool. L’homme de 41 ans était prompt à mettre ces rumeurs au lit.

Il semble qu’il planifie déjà pour la nouvelle année, avec des liens vers Le duo de Rangers Glen Kamara et Borna Barisic.

Et un article du Sunday Mirror suggère qu’il souhaite également signer le défenseur de Liverpool Joe Gomez. Le joueur de 24 ans n’a joué que 13 minutes de championnat de football en 2021-2022 et a besoin de temps de jeu pour augmenter ses chances en Angleterre.

Gerrard a le sentiment d’avoir à sa disposition un groupe de joueurs talentueux. Mais les pouvoirs en place le soutiendront chaque fois qu’il jugera nécessaire de signer.

« Steven a été très clair lors de réunions avec moi-même et les propriétaires, et même publiquement la semaine dernière, que nous avons une équipe de première équipe incroyablement excitante, large et profonde – et très précieuse », a ajouté Purslow.

« Il est tout à fait possible qu’il veuille y apporter des ajustements, peut-être d’ici janvier, peut-être d’ici l’été prochain, nous verrons. »

