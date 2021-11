Le chef démocrate du Sénat du NJ concède officiellement la défaite électorale à un chauffeur de camion

Steve Sweeney, le président démocrate du Sénat du New Jersey, a officiellement reconnu sa défaite mercredi au chauffeur de camion républicain Ed Durr.

« Les résultats des élections de mardi sont connus. Tous les votes ont été comptés équitablement. Et j’accepte bien sûr les résultats », a déclaré Sweeney lors d’une conférence de presse, selon The Hill. Il a poursuivi: « Je veux féliciter M. Durr et lui souhaiter bonne chance. »

Durr a devancé Sweeney par une marge de 51-48, et plusieurs experts ont qualifié sa victoire de l’un des plus grands bouleversements électoraux du cycle 2021.

Ce n’est pas sans raison. Le deuxième législateur le plus puissant de l’État de Garden, qui était autrefois considéré comme l’un des meilleurs candidats à son poste de gouverneur, a été renversé par un chauffeur de camion et un nouveau venu politique qui a dépensé un total de 2 300 $ pour sa campagne, filmé des publicités de campagne sur un iPhone, et aurait plaisanté en disant que sa campagne de longue haleine «choquerait le monde» le jour des élections.

Selon Fox News, lorsqu’on lui a demandé « ce qui s’est passé » en ce qui concerne le résultat de la course, Sweeney a répondu « C’était une vague rouge ».

La sous-performance nationale des démocrates la semaine dernière a vu les républicains faire des gains significatifs aux élections régionales et locales – en plus de la victoire contrariée de Durr, le New Jersey a également vu l’ancien membre de l’Assemblée républicaine Jack Ciattarelli s’approcher de la destitution du gouverneur Phil Murphy, autrefois considéré comme intouchable. dans sa position de gouverneur relativement populaire d’un État d’un bleu profond.

