Le chef des élections de Géorgie, Raffensperger, en «  mode camouflage  », déclare le plaignant dans l’affaire Fulton Co.

Une tentative du secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, de bloquer l’inspection physique des bulletins de vote déposés dans le comté de Fulton, en Géorgie, lors de l’élection présidentielle de novembre, fait partie d’une «dissimulation» de fraude électorale, le militant pour l’intégrité électorale Garland Favorito a accusé mardi dans une interview avec Just the Nouvelles.

En décembre 2020, l’organisation de Favorito, Voter GA, a intenté une action contre le président de l’époque du conseil des élections du comté de Fulton sur la base d’un pic soudain et invraisemblable de 20000 votes en faveur de Joe Biden le soir de l’élection, ainsi que des témoignages sous serment d’auditeurs du décompte manuel. qui disent avoir vu des lots de faux bulletins de vote lors du recomptage manuel post-électoral du comté. Les témoins citent des bulletins de vote non augmentés, des papiers différents et des bulletins de vote marqués de toner au lieu d’instruments d’écriture comme raisons de leurs soupçons.

Sur la base des affidavits et d’autres éléments de preuve, le juge de l’affaire a trouvé une cause probable pour desceller conditionnellement les bulletins de vote du comté pour une vérification médico-légale. Les électeurs GA avaient jusqu’au 25 mars pour soumettre un plan au juge détaillant à quoi ressemblerait l’audit – quels experts ils allaient utiliser, où l’audit aurait lieu, etc.

La semaine dernière, Raffensperger, qui n’est pas partie à la poursuite, a déposé un mémoire d’amicus dans le but de bloquer l’effort de desceller et d’examiner les bulletins de vote. un républicain qui a résisté aux demandes de l’ancien président Donald Trump et d’autres pour enquêter sur les allégations de méfait de comptage des voix lors du vote présidentiel de l’État de 2020,

Dans les mois qui ont suivi les élections de novembre, Raffensperger a défendu sans relâche la validité des bulletins de vote en Géorgie. Dans le processus, il est apparu comme un critique virulent de l’ancien président Donald Trump, qui a répété à plusieurs reprises à Raffensperger que si son bureau scrutait les bulletins de vote dans le comté de Fulton, ils trouveraient une fraude électorale.

Favorito pense que Raffensperger a déposé son mémoire d’amicus parce que Trump a raison et que le secrétaire d’État a quelque chose à cacher. Raffensperger est «en mode camouflage», a prétendu Favorito. «Il n’y a rien de nouveau dans ce dossier qui nous concerne. Ce qui nous préoccupe, c’est que nous avons un secrétaire d’État qui ne croit pas à l’intégrité électorale.

Dans son mémoire, Raffensperger cite le nouveau projet de loi sur la sécurité électorale de la Géorgie, signé par le gouverneur républicain Brian Kemp le 25 mars, comme autorisant la «divulgation publique des images des bulletins de vote, mais pas des bulletins de vote», ce qui signifie que les auditeurs auraient accès à des images numériques du bulletins de vote, créés par les machines de tabulation, mais pas les bulletins de vote eux-mêmes.

«En créant cette exception limitée, l’Assemblée générale a clairement exprimé son intention de n’autoriser que la divulgation publique des images des bulletins de vote tout en maintenant la confidentialité des bulletins de vote du public», affirme le mémoire du secrétaire d’État.

Le dossier Raffensperger poursuit en avertissant que, même si le juge autorisait l’audit des bulletins de vote physiques, ce serait un crime pour quiconque qui n’est pas l’officier chargé de gérer les bulletins de les toucher.

« [A]ny contestations juridiques des résultats du général 2020 sont également sans objet », affirme le mémoire,« car les résultats de cette élection ont déjà été compilés, vérifiés par décompte manuel, recomptés par tabulation automatique et ont été certifiés par le secrétaire d’État sur 20 novembre 2020, qui a la seule autorité pour certifier les résultats des élections »en vertu de la loi géorgienne.

«L’intérêt public ne serait pas servi en permettant aux pétitionnaires de se soumettre à une expédition de pêche illégale dans des bulletins scellés dans leur tentative de saper les résultats des élections générales», poursuit le mémoire.

Raffensperger insiste sur le fait que son mémoire n’empêche pas un audit, soulignant son soutien à la publication d’images des bulletins de vote, par opposition aux bulletins de vote réels.

« Malheureusement, certains médias dénaturent notre motion, insinuant que nous empêchons un audit, ce qui est faux », a déclaré Raffensperger dans un communiqué lundi. «Les bulletins de vote papier ont été scellés et les récentes mises à jour de la loi Georgia Open Records Act permettent la divulgation publique des images des bulletins de vote uniquement (et non des bulletins de vote).»

«Il n’y a rien dans ce projet de loi qui nous empêcherait d’examiner les bulletins de vote», a répliqué Favorito. «C’est tout simplement du foutoir.»

Quant à la menace de Raffensperger selon laquelle le traitement non autorisé des bulletins de vote du comté de Fulton pourrait être accusé de crime, Favorito n’est pas découragé. «S’il essaie de nous intimider, cela ne fonctionnera pas», a-t-il déclaré. «Si le tribunal dit que nous pouvons inspecter les bulletins de vote, nous allons les inspecter.»