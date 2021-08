Le chef des NIH, Francis Collins, clarifie l’appel à des masques à domicile 10z viral

Directeur du NIH Dr. Francis Collins a éclairci certains commentaires mardi, il a reconnu qu’il avait “troublé” lors d’une apparition sur CNN.

Alors qu’il parlait des recommandations de port de masques “à l’école et à la maison”, Collins a déclaré plus tôt sur CNN, “Les parents d’enfants non vaccinés devraient y réfléchir et la recommandation est de porter des masques là-bas également. Je sais que c’est inconfortable, je sais que cela semble bizarre, mais c’est le meilleur moyen de protéger vos enfants.

Quelques heures plus tard, il s’est rendu sur Twitter pour “clarifier le message de masquage que j’ai brouillé”.

« Les parents vaccinés qui vivent dans des communautés où les taux de transmission de COVID sont élevés doivent se masquer lorsqu’ils se trouvent dans des lieux publics intérieurs afin de minimiser les risques pour leurs enfants non vaccinés. Pas besoin de se masquer à la maison », a tweeté Collins.

Permettez-moi de clarifier le message de masquage que j’ai brouillé sur @NewDay ce matin. Les parents vaccinés qui vivent dans des communautés où les taux de transmission de COVID sont élevés doivent se masquer lorsqu’ils se trouvent dans des lieux publics intérieurs afin de minimiser les risques pour leurs enfants non vaccinés. Pas besoin de masquer à la maison. – Francis S. Collins (@NIHDirector) 3 août 2021

Collins a défendu les nouvelles recommandations du CDC en matière de masques pour les personnes vaccinées sur MSNBC dimanche, affirmant: “Vous devriez changer de position lorsque vous avez de nouvelles données”.

