Le chef des services fiscaux de la Russie pense que les crypto-monnaies sont utilisées pour l’évasion fiscale

Le chef des impôts de la Russie a déclaré que les crypto-monnaies pourraient éroder les bénéfices fiscaux de l’État et que l’évasion fiscale à travers elles devrait être combattue.

Le chef du Service fédéral des impôts russe, Daniil Egorov, a déclaré que les crypto-monnaies pourraient être un moyen potentiel d’évasion fiscale, dans une interview avec l’agence de presse russe RBC.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait récemment remarqué des stratagèmes d’évasion fiscale « innovants », Egorov a mentionné les crypto-monnaies. « Nous surveillons ce marché de près et comprenons que ce système de paiement peut éroder considérablement l’assiette fiscale », a-t-il déclaré.

Egorov a déclaré que le problème devait être traité de manière « systémique », mais il n’a précisé aucun détail, a déclaré Coindesk.

Blockchain pour la procuration

Egorov a également mentionné que le Service fédéral des impôts utilisait la technologie Blockchain pour stocker les lettres de procuration électroniques. Cependant, il n’a pas fourni plus de détails.

En vertu de la loi en vigueur en Russie, les crypto-monnaies sont reconnues comme un type de propriété imposable. La loi détaillant la manière dont les revenus liés à la crypto-monnaie doivent être imposés a été soumise à une audience au Parlement en février, mais n’a pas avancé depuis.

La Russie et la crypto

La Russie a été assez inégale sur sa position sur les crypto-monnaies, à commencer par le président lui-même, Vladimir Poutine, qui a eu des opinions divergentes et a déclaré en octobre que la crypto pourrait être un moyen d’économiser pour les Russes. Avant cela, en août de cette année, Poutine a commandé un nouveau système qui oblige les Russes à rendre compte de leurs avoirs cryptographiques. Aussi, en mars, le président a demandé aux autorités locales de prêter plus d’attention à l’utilisation illicite des monnaies numériques.

Récemment, le ministre des Finances s’est comparé à la Chine et a déclaré que son pays ne prévoyait pas d’interdire les crypto-monnaies. Cependant, il ne semble pas y avoir beaucoup de consensus pour une plus grande réglementation ou une plus grande ouverture en Russie, étant donné que la plupart des politiciens et responsables russes ont critiqué Bitcoin et les altcoins.

