Le chef des Spurs, Paratici, prêt à capitaliser sur l’impasse du contrat de l’ailier

Tottenham Hotspur reste intéressé par un transfert gratuit pour l’ailier de Naples Lorenzo Insigne, selon un rapport en Italie.

La situation contractuelle d’Inzigne ne montre aucun signe de résolution dans le sud de l’Italie.

Au sommet de sa carrière, le joueur de 30 ans est à la recherche d’un salaire qui correspond à sa position dans le jeu.

L’ailier chic a soulevé la Coppa Italia en 2020. Il a ensuite aidé l’Italie à remporter le Championnat d’Europe cet été. Et il l’a fait à l’issue d’une saison au cours de laquelle il a marqué 19 buts en club et 11 passes décisives.

Mais il est en fin de contrat à la fin de la saison et il n’y a toujours aucun signe de renouveau.

Pour prolonger son séjour au Stadio Diego Armando Maradona, Insigne souhaite une importante augmentation de salaire. Napoli, à l’inverse, veut qu’il prenne une coupe à la suite de la pandémie de Covid-19.

Ainsi, à l’heure actuelle, les pourparlers sont au point mort. Tel que rapporté par Sport Mediaset, Insigne veut 7 millions d’euros par saison, mais Napoli propose 4,5 millions d’euros par an pour un contrat de cinq ans.

Tottenham, Chelsea et On pense qu’Arsenal a un certain intérêt pour le joueur.

Et maintenant Rapport Calciomercato que le nouveau directeur général des Spurs de Fabio Paratici a les yeux rivés sur Insigne.

Intérêt de Man Utd dans Insigne

L’Inter Milan est également cité dans le rapport, tandis que La Gazzetta Dello Sport a déclaré que Man Utd envisageait également la possibilité de prendre Insigne gratuitement en 2022.

Paratici sait tout sur Insigne depuis son passage en Serie A. Et l’homme des Spurs imaginera ses chances d’attirer le joueur en Angleterre s’il décidait de quitter Naples.

En août, le propriétaire de Naples Aurelio De Laurentiis a été signalé à évaluer le petit attaquant autour de la barre des 30 millions d’euros.

Cependant, avec la fin de son contrat, sa valeur ne va que dans un sens. Cependant, des frais seraient nécessaires pour attirer le joueur en janvier avant qu’il ne soit libéré de son contrat en juillet 2022.

