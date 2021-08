Le chef des talibans s’exprime après les attaques terroristes meurtrières de l’Etat islamique à Kaboul | Monde | Nouvelles

in

Et un commandant militaire américain a averti que de nouvelles attaques étaient très probables – tandis que le président américain Joe Biden a promis de « traquer » les responsables. Mohammad Naeem a déclaré à Al Jazeera TV que le rassemblement d’un grand nombre de personnes avait empêché la prise de mesures de sécurité adéquates.

Les explosions, rapidement revendiquées par l’État islamique, ont fait 15 autres blessés, a déclaré un haut général américain, ajoutant que les forces américaines anticipaient davantage d’attaques alors même que les évacuations se poursuivaient depuis l’Afghanistan.

Il s’agit des premières victimes militaires américaines dans le pays depuis février 2020 et représente l’incident le plus meurtrier pour les troupes américaines dans le pays en une décennie.

Au moins deux explosions ont traversé la foule qui avait envahi les portes de l’aéroport international Hamid Karzai désespérée de quitter l’Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a près de deux semaines avant la date limite du 31 août fixée par le président américain Joe Biden pour retirer les troupes américaines après deux décennies, quelques jours avant le Anniversaire du 11 septembre.

Dans un communiqué, l’État islamique a revendiqué la responsabilité et a déclaré qu’un de ses kamikazes avait visé “des traducteurs et des collaborateurs de l’armée américaine”.

Le général du Corps des Marines Frank McKenzie, chef du commandement central de l’armée américaine, a déclaré lors d’un point de presse que les explosions avaient été suivies d’une fusillade. McKenzie a déclaré que la menace de l’État islamique persiste aux côtés d'”autres flux de menaces actives”.

Il a déclaré: “Nous pensons que c’est leur désir de poursuivre ces attaques et nous nous attendons à ce que ces attaques se poursuivent – et nous faisons tout notre possible pour être préparés.”

Un pont aérien massif de ressortissants américains et étrangers et de leurs familles ainsi que de certains Afghans est en cours depuis la veille de la capture de Kaboul par les forces talibanes le 15 août, mettant fin à une avancée rapide à travers le pays alors que les troupes américaines et alliées se retiraient.

Les États-Unis se sont précipités pour effectuer le pont aérien avant que leur armée ne se retire complètement du pays d’ici la fin du mois.

M. McKenzie a déclaré que la mission d’évacuation n’allait pas s’arrêter, déclarant: “Je pense que nous pouvons continuer à mener notre mission, même pendant que nous recevons des attaques comme celle-ci.”

Il a également souligné que les forces américaines “s’attaqueront” aux auteurs de l’attaque de jeudi.

On estime qu’environ 1 000 citoyens américains se trouvent toujours en Afghanistan, a déclaré M. Mackenzie.

Un porte-parole du département d’État a déclaré que plus des deux tiers de ces Américains l’avaient informé qu’ils prenaient des mesures pour quitter l’Afghanistan.

Les militants de l’État islamique sont apparus en Afghanistan comme des ennemis à la fois de l’Occident et des talibans.

Une invasion menée par les États-Unis en 2001 a renversé les talibans du pouvoir après que le groupe eut hébergé les militants d’Al-Qaïda responsables des attaques du 11 septembre contre les États-Unis.

Le nombre de morts militaires américaines dans la guerre d’Afghanistan depuis 2001 s’élevait à environ 2 500.

Des responsables de la santé afghans auraient déclaré que 60 civils étaient morts, mais il n’était pas clair si c’était un décompte complet.

Une vidéo mise en ligne par des journalistes afghans montrait des dizaines de corps et de blessés éparpillés autour d’un canal en bordure de l’aéroport.