Le chef des transports Buttigieg est en congé de paternité au milieu de la crise de la chaîne d’approvisionnement

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a été absent de son bureau en congé de paternité après que son mari et lui ont accueilli deux nouveau-nés dans un contexte d’aggravation de la crise de la chaîne d’approvisionnement qui contrarie l’administration Biden avant la saison des achats de vacances traditionnellement chargée.

En fait, selon des informations en fin de semaine, Buttigieg est en congé depuis août, près de deux mois maintenant alors que la crise de l’approvisionnement et des transports s’est aggravée.

Politico a noté:

Alors que les ports américains étaient confrontés à un trafic d’ancre à ancre et que le Congrès s’était presque effondré à cause du projet de loi sur les infrastructures du président ces dernières semaines, le secrétaire aux Transports, habituellement omniprésent, faisait profil bas.

L’un des communicateurs incontournables de la Maison Blanche n’est pas apparu à la télévision. Il était absent à Capitol Hill lors des négociations sur le projet de loi qu’il avait précédemment aidé à vendre à différents membres du Congrès. Les critiques conservateurs ont essayé (en vain) de faire évoluer #WheresPete et Fox News a publié un article le 4 octobre avec le titre : « Buttigieg reste silencieux sur la congestion croissante des ports alors que les problèmes de transport se développent avant les vacances. »

Ils ne l’avaient pas annoncé auparavant, mais le bureau de Buttigieg a déclaré à West Wing Playbook que le secrétaire était en fait en congé payé depuis la mi-août pour passer du temps avec son mari, Chasten, et leurs deux nouveau-nés.

« Pendant les quatre premières semaines, il était principalement hors ligne, à l’exception des décisions importantes des agences et des questions qui ne pouvaient pas être déléguées », a déclaré à Politico un porte-parole du ministère des Transports. « Il a intensifié ses activités depuis lors. » Ce faisant, Buttigieg « continuera à prendre du temps au cours des prochaines semaines pour soutenir son mari et s’occuper de ses nouveaux enfants », a ajouté le porte-parole.

Buttigieg a annoncé le 17 août que lui et son mari étaient devenus pères.

« Depuis quelque temps, Chasten et moi voulons agrandir notre famille. Nous sommes ravis de partager que nous sommes devenus parents ! a tweeté l’ancien maire de South Bend, Indiana.

Deux semaines plus tard, le couple a partagé une photo en noir et blanc d’eux-mêmes apparaissant dans un lit d’hôpital tenant des bébés jumeaux.

Pendant ce temps, les ports américains des deux côtes ont été inondés de cargos, beaucoup devant accoster pendant des jours en raison de l’impossibilité de les décharger en raison d’une pénurie de dockers, de camionneurs et d’autres éléments de la chaîne d’approvisionnement nationale.

Au cours de l’été, la Maison Blanche a constitué un groupe de travail pour aider à faire face à l’aggravation des problèmes, mais Buttigieg a été de plus en plus critiqué par les républicains et d’autres pour son absence.

Pete Buttigieg n’était absolument pas qualifié pour occuper le poste de secrétaire aux Transports », a tweeté lundi le sénateur Tom Cotton (R-Ark.). « Maintenant, Pete est absent pendant une crise des transports qui fait du mal aux Américains de la classe ouvrière. »

Il a intensifié sa critique de Buttigieg mercredi, affirmant que l’ancien maire ne pouvait même pas « organiser des funérailles avec une seule voiture ».

« En même temps, la Maison Blanche dit que vous n’obtiendrez probablement pas tout ce que vous voulez pour Noël. Eh bien, qui va sauver Noël pour les Américains ? Pete Buttigieg ? Je veux dire, s’il vous plaît. Pete Buttigieg n’a pas pu organiser des funérailles avec une seule voiture. Il ne va pas organiser les ports, les chemins de fer, les autoroutes et les aéroports de notre pays », a-t-il déclaré à Fox News.

Mercredi, le président Joe Biden, et non Buttigieg, a annoncé que le port de Los Angeles passerait à un horaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le but de réduire un arriéré de 100 navires alors que d’énormes cargos continuent de s’accumuler dans le port. Le port de Long Beach a déjà adopté cet horaire.

Pendant ce temps, la sénatrice Cynthia Lummis, de R-Wyoming, a reproché à l’administration d’avoir passé trop de temps à essayer d’adopter la législation de Biden Build Back Better de 3,5 billions de dollars plutôt que de se concentrer sur la crise de la chaîne d’approvisionnement. Elle a déclaré au Washington Examiner qu’il « y a plus que le ministère des Transports peut et devrait faire pour aider à résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie ».

« Nous en sommes à plus d’un an, et je crains que l’administration Biden ne semble plus concentrée sur le fait de pousser le Congrès à étendre massivement la bureaucratie fédérale plutôt que d’utiliser leurs autorités existantes pour aider les entreprises et les consommateurs américains à revenir à la normale », elle a dit.