Le chef d’Instagram décrit les principaux domaines d’intérêt de l’application en 2022

Tout au long de 2021, nous avons vu Instagram copier pratiquement tout ce que TikTok a à offrir, et selon le chef d’Instagram Adam Mosseri, vous pouvez vous attendre à encore plus de la même chose en 2022, car la plate-forme semble se concentrer sur ses principaux domaines de croissance – et en particulier , consolidant ses formats vidéo pour maximiser l’engagement.

Dans la publication vidéo ci-dessus, dans laquelle Mosseri résume l’année écoulée, il dit également qu’Instagram se concentrera sur deux thèmes clés en 2022 – « Vidéo et contrôle »

Sur le plan vidéo, Mosseri dit que – vous l’avez deviné – les bobines resteront l’objectif principal :

« Nous allons doubler notre concentration sur la vidéo et consolider tous nos formats vidéo autour de Reels »

L’ascension et la montée en puissance de TikTok ont ​​par conséquent accru la pression sur Instagram, qui était autrefois la principale plate-forme de connexion des jeunes, et depuis lors, IG s’efforce de rattraper son retard, de toutes les manières possibles, ce qui a conduit à des résultats mitigés. résultats d’un point de vue perceptuel et d’usage.

Mais du point de vue de l’utilisation globale, ces efforts ont fonctionné. En juin, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a noté que Reels était devenu le plus grand contributeur à la croissance de l’engagement sur Instagram, et avec le changement plus large des consommateurs vers la vidéo courte, il est logique qu’Instagram évolue également avec le temps et s’aligne sur ce que les gens veulent voir.

Alors, à quoi cela ressemblera-t-il dans la pratique?

Nous le voyons déjà, avec des clips Reels désormais intégrés dans votre flux Instagram principal, tandis qu’Instagram a également fusionné ses formats vidéo en octobre, et a depuis automatiquement par défaut des vidéos plus courtes dans des clips Reels car il cherche à étendre la portée et l’exposition de Reels .

Finalement – et je le dis depuis quelques années maintenant – je soupçonne qu’Instagram s’ouvrira à un flux de bobines/histoires en plein écran, s’éloignant du flux domestique traditionnel de publications statiques, qui mettra beaucoup plus l’accent sur le format, et en faire l’option de connexion principale, encore une fois plus conforme à TikTok.

Est-ce une bonne chose? Cela aidera-t-il Instagram à ralentir l’élan de TikTok ?

Beaucoup de choses dépendent de votre point de vue personnel, mais pour Instagram et la société mère Meta, les chiffres raconteront l’histoire ultime. Même si vous pensez que leurs efforts de réplication sont un peu bon marché et ringards, si l’engagement augmente en conséquence…

Mosseri note également qu’Instagram cherchera à mettre davantage l’accent sur la messagerie dans l’application, qui est désormais « le principal moyen par lequel les gens se connectent en ligne », tandis qu’il cherchera également à ajouter davantage d’outils de monétisation pour les créateurs dans l’application.

Et le dernier élément d’intérêt est la transparence et fournit plus d’informations sur « comment fonctionne Instagram ».

Cela prendra probablement la forme du prochain basculement de flux chronologique d’Instagram, qui donnera aux utilisateurs la possibilité de passer facilement à un flux de publication chronologique inversé – bien que ce ne soit pas une option enregistrable (c’est-à-dire que vous devrez basculer manuellement vers le flux chronologique à chaque fois que vous ouvrez l’application).

Il sera intéressant de voir quels autres éléments de transparence Instagram cherche à mettre en œuvre, dans le but de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience, et dans l’ensemble, il sera intéressant de voir si la poussée continue d’Instagram sur un territoire semblable à TikTok sera sa grâce salvatrice ou son glas.

Je veux dire, Instagram est loin d’être un échec à cet égard. L’application compte plus d’un milliard d’utilisateurs (apparemment, Instagram compte désormais plus de 2 milliards d’utilisateurs, mais ce nombre n’a pas été officiellement confirmé), et c’est toujours une option de connexion clé pour beaucoup, tandis que sa poussée de commerce électronique suscite également de nouveaux comportements et tendances dans l’application.

Il existe de nombreuses façons pour Instagram de rester pertinent et fort – mais il n’est pas clair si devenir plus comme TikTok l’aidera à maintenir le lien avec un public plus jeune.

Peut-être que, grâce à des opportunités améliorées pour les créateurs, il pourra attirer plus de grands noms vers son application, et loin de TikTok, qui sera une voie clé vers une croissance continue, ou peut-être, grâce aux futurs wearables AR de Meta, Instagram adoptera une nouvelle forme de pertinence dans le prochain changement de RA.

Il y a beaucoup à venir et vous pouvez vous attendre à beaucoup de changements chez IG en conséquence.

De plus, plus de TikTok – vous verrez de plus en plus d’éléments de type TikTok, comme c’est devenu la norme pour l’application.

Bonus : Instagram a également publié ses meilleurs hashtags de 2021 :

Notes de tendance pratiques pour votre référence.