Le chef d’Instagram traite les plaintes de « shadowbanning », explique le fonctionnement du système de classement du contenu sur l’application

Le classement d’Explore and Reels est différent du flux et des histoires, a déclaré la société, car c’est là qu’Instagram utilise ses systèmes pour recommander du contenu en fonction de ce qu’il pense intéresser l’utilisateur.

Algorithme Instagram : Après avoir été longtemps critiqué pour son algorithme prétendument biaisé, Instagram a maintenant décidé d’essayer d’expliquer dans une certaine mesure comment la plateforme décide de ce que les utilisateurs verront. Dans un article de blog, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré qu’il y avait beaucoup d’idées fausses parmi les gens concernant la plate-forme de médias sociaux et qu’il voulait mieux expliquer son système. Le premier problème abordé par Mosseri était celui de l’« algorithme », précisant qu’Instagram n’avait pas un algorithme, mais utilisait plutôt une variété de processus, d’algorithmes et de classificateurs, chacun remplissant un objectif qui lui est propre.

Dans l’article de blog, Mosseri a également expliqué pourquoi les publications sur les fils d’actualité des utilisateurs ne sont pas dans l’ordre chronologique. En 2010, lorsqu’elle a été lancée pour la première fois, la plate-forme avait l’habitude de diffuser des images dans un ordre chronologique, mais avec de plus en plus de personnes et de pages devenant actives sur la plate-forme, le système a cessé de fonctionner pour la plate-forme, a déclaré Mosseri, citant cela d’ici 2016 , les utilisateurs avaient manqué 70 % des publications sur leur fil d’actualité, y compris la moitié des publications partagées par leurs proches.

« Nous avons donc développé et introduit un flux qui classait les publications en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Chaque partie de l’application – Feed, Explore, Reels – utilise son propre algorithme adapté à la façon dont les gens l’utilisent. Les gens ont tendance à rechercher leurs amis les plus proches dans les histoires, mais ils veulent découvrir quelque chose de complètement nouveau dans Explore », a-t-il déclaré.

Classement du contenu sur Instagram

En un mot, Instagram a décomposé le classement des flux et des histoires, des sections Explore et Reels.

Il a déclaré que pour les flux et les histoires, le contenu des amis, des familles et des relations proches est priorisé dans le classement et pour cela, plusieurs indicateurs basés sur les informations sur la publication et le contenu lui-même, sur la personne qui l’a publiée, l’activité de l’utilisateur ciblé ainsi que l’historique d’interaction de l’utilisateur avec la personne sont pris en compte, après quoi la plate-forme fait des prédictions concernant la manière dont l’utilisateur pourrait interagir avec une publication. Alors qu’Instagram propose environ 12 façons dont une personne peut interagir avec une publication, la plate-forme en examine cinq de près : la probabilité qu’un utilisateur passe quelques secondes sur la publication, la probabilité que l’utilisateur la commente, l’aime, enregistre ou en appuyant sur la photo de profil de la personne qui a posté.

Avec cette prédiction, la plate-forme classe les publications plus haut dans le fil ou les histoires en premier avec lesquelles les utilisateurs sont plus susceptibles d’interagir.

Mosseri a également essayé de montrer la “volonté” d’Instagram à s’adapter en citant un exemple de la façon dont, sur la base des commentaires antérieurs des utilisateurs, les histoires qui ont été repartagées à partir du flux ont été classées plus bas, mais récemment, avec plusieurs problèmes, les messages partagés ont été pensés par les gens pour être quelque chose qui amplifierait la portée du contenu important, et Instagram a donc modifié son système.

Pour cela, Mosseri a déclaré qu’Instagram examine le contenu qu’un utilisateur a aimé, enregistré et commenté dans le passé, puis recherche d’autres utilisateurs qui ont interagi avec le même contenu. Il identifie ensuite le contenu avec lequel ces autres utilisateurs interagissent, vraisemblablement en tant que groupe, puis l’affiche à l’utilisateur la prochaine fois qu’il ouvre Explore ou Reels, « sans que nous comprenions nécessairement de quoi parle chaque message ». Habituellement, cependant, ce système permet aux utilisateurs de voir du contenu lié aux sujets qu’ils aiment ou suivent déjà.

Le problème avec Shadowbanning

Dans le billet de blog, Mosseri a également abordé les allégations selon lesquelles la plate-forme aurait interdit ou réduit au silence des personnes. Il a déclaré que, puisque la plate-forme n’avait jamais expliqué pourquoi elle supprimait tout contenu, les gens tiraient souvent leurs propres conclusions à ce sujet, se sentant finalement confus ou victimisés. Ceci, a-t-il dit, était quelque chose sur lequel la plate-forme travaillait. Mosseri a déclaré que les messages sont supprimés s’ils violent les directives de la communauté suivies par la plate-forme. En dehors de cela, si un utilisateur partage un contenu classé comme « désinformation » par des vérificateurs de faits tiers, il ne supprime pas ce contenu mais le classe plus bas. De plus, le contenu des utilisateurs qui publient à plusieurs reprises du contenu contenant de la désinformation est rendu plus difficile à trouver par la plate-forme dans le cadre de son initiative visant à réduire la propagation de la désinformation parmi les utilisateurs.

Il a également ajouté que certaines personnes considéraient qu’obtenir moins de likes ou de commentaires était banni de l’ombre, ce qui n’était pas vrai car la plupart des abonnés pourraient même ne pas voir quand un message a été partagé puisque les utilisateurs ne font pas défiler plus de la moitié de leur flux.

Gérer le contenu que vous voyez

Le système d’Instagram prend en compte les amis proches d’un utilisateur, plaçant son flux et ses histoires à un rang plus élevé, et examine également les comptes que l’utilisateur a coupés. En dehors de cela, les recommandations affichées dans le flux, Explore ou Reels peuvent être modifiées en sélectionnant l’option « pas intéressé », afin que le système n’affiche pas un contenu similaire à l’avenir.

Bien qu’Instagram ait partagé cette publication, en faisant une révélation majeure, elle ne semble pas avoir mis en lumière de nouvelles informations. Pour la plupart, les facteurs qui semblent avoir un impact sur les sections de flux, d’histoires, d’exploration ou de bobines de l’application étaient connus des utilisateurs, et Mosseri vient de donner un peu plus de détails à ce sujet.

Cependant, la plus grande préoccupation qu’Instagram voulait aborder avec ce message était les allégations de shadowbanning. Bien que des informations aient été données sur le silence ou la dissimulation de messages contenant de la désinformation, la plate-forme n’a pas donné beaucoup d’explications sur la façon dont elle décide si un contenu enfreint les directives de sa communauté. À l’heure actuelle, le processus consistant à décider si un contenu enfreint les directives semble au mieux arbitraire, et sans plus d’informations sur ces processus, il n’est pas clair à quel point l’application serait en mesure de résoudre ce problème.

