Le chef-d’œuvre G-Funk de Dr. Dre fume toujours

Lorsque Dr. Dre rompu les rangs avec NWA et Ruthless records, il était entouré d’un nuage d’incertitude. Après avoir créé le son du gangsta rap sur les albums acclamés de NWA Tout droit sorti de Compton et Efil4zagin, Dre a dû prouver qu’il pouvait se débrouiller seul en dehors de Eazy-E’s ombre. En suivant les traces de Glaçon, Dre s’est dirigé vers la sortie et a lancé son propre label, Death Row Records, qui lui a donné un contrôle créatif et des possibilités financières illimitées. S’il y avait des doutes quant à la capacité de Dre à créer de la musique par lui-même, ils ont été réglés une fois pour toutes lorsqu’il a laissé tomber son opus magnum, The Chronic, sur les masses.

La réponse du hip-hop à Quincy Jones

Nommé d’après un terme d’argot désignant le cannabis haut de gamme et arborant un hommage aux papiers à rouler Zig-Zag sur sa couverture, The Chronic a provoqué un changement radical dans l’industrie de la musique. Dre est passé de grand beatmaker à compositeur par excellence, orchestrant la longueur et la largeur du projet et devenant la réponse hip-hop à Quincy Jones.

Déployant une variété de hip-hop infusée de funk et d’échantillons, The Chronic a présenté au monde le son G-Funk et a galvanisé le Hip-hop de la côte ouest style qui dominerait complètement le genre. Contrairement à ses contemporains de la côte Est qui ont samplé disco et des disques de jazz, la marque de hip-hop de Dre s’appuyait sur les influences du collectif Parliament-Funkadelic de George Clinton – alias P-Funk.

Agressions impitoyables

Dre a signalé que quelque chose de nouveau était à l’horizon du hip-hop avec le premier single de The Chronic, ‘Nuthin’ But A « G » Thang’. Échantillonnage de « I Wanna Do Something Freaky To You » de Leon Haywood et mettant en vedette une superstar en devenir, Snoop Doggy Dogg (comme on l’appelait alors), ‘Nuthin’ But A « G » Thang’ était l’introduction parfaite à Dre l’artiste solo. Avec l’un des bars d’ouverture les plus reconnaissables de l’histoire du hip-hop – « Un, deux, trois et à quatre / Snoop Doggy Dogg et Dr. Dre est à la porte » – Dre a affirmé sa place dans le paysage hip-hop avec un véritable classique qui a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100.

La piste de diss cinglante « F__k Wit Dre Day (And Everybody’s Celebratin’) » est un assaut impitoyable (jeu de mots certainement voulu) contre Eazy-E, avec des coups contre Tim Dog et Luther « Luke Skyywalker » Campbell de 2 Live Crew pour faire bonne mesure. Accompagnée à nouveau par Snoop Dogg, la vidéo du morceau présentait un faux Eazy-E et versait plus de carburant sur le feu; alors que les anciens amis devenaient des ennemis acharnés, « F__k Wit Dre Day » a grimpé dans le classement, culminant à la 8e place.

Maîtrise de la production

Le troisième et dernier single de The Chronic, « Let Me Ride », est un excellent exemple de la maîtrise de la production de Dre. Avec son utilisation habile de l’interprétation en direct par Parliament du refrain « Swing Down Sweet Chariot », mettant en vedette la voix soul de Glen Goins, Dre a créé une toile de fond sonore qui mettait en valeur son génie technique sophistiqué. Grâce à sa fusion d’échantillons soul des années 70 et de productions funky, Dre a contribué à inaugurer l’ère du rap mélodique : « Let Me Ride » a atteint la 34e place des charts Billboard et a décroché un Grammy Award pour le meilleur solo de rap. Performance lors des Grammy Awards 1994.

Alors que les singles ont marqué les moments marquants de l’album, The Chronic est remarquable pour ses coupes profondes et percutantes. « Rat-Tat-Tat-Tat » est un hymne de gangsta rap classique qui résume l’ambiance G-Funk de la côte ouest ; « Lil Ghetto Boy » détaille la réalité perçante de la vie dans les centres-villes de Los Angeles ; « The Day The Ni__az Took Over » offre un récit en direct des émeutes de LA qui ont éclaté à la suite du procès de Rodney King. Avec des sketchs hilarants, des jams hardcore et des commentaires stimulants, The Chronic est plus qu’un grand album, c’est une expérience.

L’arrivée du couloir de la mort

Sorti le 15 décembre 1992, The Chronic a culminé à la troisième place du Billboard 200 et s’est vendu à trois millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis, devenant finalement multi-platine. En raison de son succès, Dr. Dre est devenu l’un des dix artistes américains les plus vendus en 1993, The Chronic passant huit mois dans le Billboard Top 10 – un exploit inouï pour un album hip-hop à l’époque.

The Chronic n’est pas seulement un record historique pour Dre; il a fait remarquer au reste du pays : le hip-hop de la côte ouest n’allait nulle part. Death Row est devenu l’un des labels les plus vendus au début des années 90 et, comme sa première sortie, The Chronic a transformé ses guest stars Snoop Dogg, The Dogg Pound (Daz Dillinger et Kurupt), Nate Dogg, Warren G et The Lady Of Rage. dans des noms familiers, préparant le terrain pour les nombreuses sorties solo qui ont suivi dans son sillage.

Lorsque Dr. Dre a sorti l’album, il observait simplement le chaos et la joie du monde qui l’entourait, mais il a involontairement créé une capsule temporelle de Los Angeles au début des années 90. De l’ascension mondiale du gangsta rap aux profondes tensions raciales qui ont éclaté à la suite des émeutes, en passant par l’ascension de Dre en tant que l’un des principaux producteurs de hip-hop, tout y est. Avec The Chronic, Dre a légué au monde un chef-d’œuvre. Pour ses efforts, est devenu une légende.

