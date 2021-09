Le chef-d’œuvre qui a libéré les Who de leurs chaînes

Combien de semaines ont L’OMS passé au n ° 1 du palmarès britannique des albums, depuis leur première apparition là-bas en décembre 1965? La réponse très surprenante est une. Sur la carte du 18 septembre 1971, Pierre, Roger, John et Keith ont atteint le sommet avec le puissant Who’s Next.

L’album, sorti le 14 août, avait fait ses débuts en deuxième place la semaine précédente, derrière Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel. Au cours de la deuxième semaine, Who’s Next a atteint le sommet, avant d’être lui-même renversé une semaine plus tard par Violet foncéBoule de feu.

Trois autres albums studio de Who réalisés n°2 au Royaume-Uni (Tommy, Quadrophénie et Danses du visage) et ils ont également atteint la deuxième place avec la compilation de 1976 The Story Of The Who. Mais ils ne sont jamais revenus au n°1. Who’s Next était leur cinquième LP à atteindre le Top 10 britannique, un exploit qu’ils répéteraient encore dix fois, y compris avec Endless Wire en 2006. En juillet 2015, la compilation Who Hits 50 a été sur le point de prolonger cette période lorsqu’elle a rebondi au n ° 11, lors de la tournée du 50e anniversaire du groupe. Puis le ensemble 2019 acclamé simplement intitulé Who a fait ses débuts au Royaume-Uni au n ° 3.

Who’s Next, produit par le groupe avec le producteur associé Glyn Johns, allait devenir leur plus grand succès aux États-Unis en termes de certification RIAA. Il a été certifié triple platine et a atteint le n ° 4 en 41 semaines. Cela a répété l’apogée de l’album Tommy qui l’a précédé; alors que Quadrophenia est passé au n ° 2 en 1973, il n’est certifié que platine unique.

Considéré par beaucoup comme la meilleure heure du groupe, Who’s Next est marqué par les superbes “Baba O’Riley” et “Won’t Get Fooled Again” et comprend également des classiques de Who tels que “Bargain”, “Behind Blue Eyes, » et le majestueux « The Song Is Over ».

Au moment de la sortie de Who’s Next, l’écrivain rock Dave Marsh a avoué dans le magazine Creem que le nouvel album du groupe « est L’OMS ce que le Album blanc doit avoir été à Les Beatles. ” Son argument était que, dans les deux cas, il s’agissait de la suite en studio de brillants LP concept, Sgt. Groupe du club Pepper’s Lonely Hearts pour l’un et Tommy pour l’autre.

“Un beau beau disque”

Marsh a conclu dans sa revue Who qu’ils avaient réussi, tout comme les Beatles l’avaient fait. Vivre à Leeds était, a-t-il écrit, “un très bon disque, un disque auquel vous pouvez vous branler et penser aux deux, un qui fait tout ce que les Who peuvent faire dans la légende (ce qui est beaucoup, tout comme l’album blanc était beaucoup).”

Johns faisait le lien entre ces deux géants de la musique britannique, puisqu’il avait été ingénieur sur Route de l’Abbaye en 1969. Il réfléchira plus tard que l’album The Who était devenu encore plus important dans leur canon qu’il ne le pensait. “Quand je l’ai coupé, j’étais vraiment ravi”, a-t-il déclaré, “mais je n’aurais jamais imaginé que cela deviendrait aussi important qu’il l’est devenu, parce qu’on est évidemment un peu anxieux, quand on fait un disque. Vous ne savez pas vraiment comment le public va le recevoir.

Ajout d’une “morsure pointue”

Qui l’historien Chris Charlesworth a dit de “Baba O’Riley”: “Pete n’a pas utilisé son synthétiseur simplement comme un clavier solo qui pouvait faire d’étranges bruits sous-marins, mais comme une boucle musicale tournante qui étayait la mélodie et ajoutait une morsure nette à la piste rythmique.

Townshend écrira dans son autobiographie Who I Am que les chansons de l’album “ont été lentes à devenir familières et établies” et que l’ensemble était “pathétiquement intitulé”. Mais il a fait des compliments à Johns en ajoutant que c’était “le premier matériel Who depuis longtemps à être correctement enregistré”. En 2007, après des décennies de classements réguliers dans les échelons supérieurs de nombreuses listes des meilleurs albums de tous les temps, Who’s Next a été élu au Grammy Hall of Fame.

Libérer le groupe

En décembre 1971, Townshend avait déclaré à Steve Turner dans Beat Instrumental : « J’ai toujours pensé que le rock était capable de faire plus que l’approche de la piste en trois minutes quinze secondes. Mais la question est maintenant ce que nous pouvons faire avec ce laps de temps prolongé ? Aujourd’hui, le problème de Who est que le temps passé sur l’album et sur scène est devenu si prévisible. Nous pensons que nous devons trouver un nouveau fil qui n’est peut-être pas une procédure rock standard, mais qui a néanmoins la même simplicité fondamentale. Ma cause est de libérer le groupe de ses propres chaînes.

