Le chef d’orchestre Klaus Mäkelä signe les classiques de Decca

Le chef d’orchestre finlandais Klaus Mäkelä a signé chez Decca Classics. Il est le premier chef d’orchestre à signer sur le label historique depuis que Riccardo Chailly a fait ses débuts, il y a plus de 40 ans, en 1978.

Le premier enregistrement sera le cycle complet de Symphonie Sibelius

Le premier enregistrement de Klaus Mäkelä sera le cycle complet de la Symphonie Sibelius avec l’Orchestre philharmonique d’Oslo, y compris le poème symphonique Tapiola et les fragments de la huitième symphonie «perdue» de Sibelius, que le compositeur a longtemps cru avoir détruite.

Klaus Mäkelä a commencé sa première saison en tant que chef d’orchestre et conseiller artistique de l’Orchestre philharmonique d’Oslo en août 2020 et a choisi la musique de Sibelius, longtemps associée à l’orchestre, comme thème principal de sa première saison. Il y a exactement 100 ans aujourd’hui, le 31 mars 1921, Sibelius dirigeait l’orchestre dans un programme qui comprenait une interprétation historique de sa première symphonie. Regardez Klaus Mäkelä diriger la performance de l’Orchestre philharmonique d’Oslo de la Symphonie n ° 1 de Sibelius, depuis la salle de concert d’Oslo, filmée en octobre 2020.

« Decca est le label que j’admire au-dessus de tous les autres »

Klaus Mäkelä a déclaré: «Je suis vraiment heureux et honoré de rejoindre Decca Classics. Decca est le label que j’admire par-dessus tous les autres, non seulement pour sa grande liste d’artistes et son catalogue de performances légendaires, mais aussi pour son son unique et son souci de la qualité. Dans les saisons à venir, j’ai hâte d’enregistrer avec l’Orchestre Philharmonique d’Oslo et l’Orchestre de Paris et de choisir un répertoire qui convient à l’identité musicale et au son de chaque orchestre et de leurs salles.

Dominic Fyfe, directeur du label Decca Classics, a ajouté: «Klaus est un chef d’orchestre né. Son charisme et son autorité naturelle lui valent le respect des plus grands orchestres du monde, de Cleveland au Concertgebouw, en plus de ses deux nominations à Oslo et à Paris. Klaus est également un artiste né et entre ses mains le classique «Decca Sound» a trouvé un futur champion. Decca a toujours signé des chefs d’orchestre avec une longévité remarquable – de Solti à Chailly – et avec Klaus nous nous réjouissons d’un long, fructueux et fascinant voyage à venir.

«Il a déjà toutes les qualités d’un grand chef d’orchestre»

Klaus Mäkelä entre en tant que directeur musical de l’Orchestre de Paris en septembre 2022 et est actuellement conseiller artistique de l’orchestre. Le Figaro observe: «Il a déjà toutes les qualités d’un grand chef d’orchestre et gère ses choix musicaux avec une rare maturité.

Klaus Mäkelä est également chef invité principal de l’Orchestre symphonique de la radio suédoise, artiste en association avec Tapiola Sinfonietta et directeur artistique du Turku Music Festival. Les faits saillants récents en tant que chef invité incluent des performances avec l’Orchestre de Cleveland, l’Orchestre Philharmonique de Munich, l’Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise et l’Orchestre Royal du Concertgebouw. «Son approche… a inspiré les musiciens de l’Orchestre de Cleveland à déposer leurs instruments à la fin et à se joindre au public sous des applaudissements enthousiastes. Cela ne se produit pas tous les jours », a noté ClevelandClassical.com

