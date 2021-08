Le chef d’orchestre Michael Tilson Thomas est opéré d’une tumeur au cerveau .

Michael Tilson Thomas, le chef d’orchestre né à Los Angeles qui a été directeur musical du San Francisco Symphony pendant 25 ans, se remet d’une opération réussie pour retirer une tumeur au cerveau, a déclaré vendredi son représentant.

Tilson Thomas a été opéré à une date non divulguée et suivra une thérapie pendant plusieurs mois. Les apparitions publiques précédemment prévues du chef d’orchestre seront annulées jusqu’en novembre, y compris des représentations avec le National Symphony Orchestra pour le 50e anniversaire du Kennedy Center et avec l’Indianapolis Symphony Orchestra, le New World Symphony à Miami Beach et le Chicago Symphony Orchestra.

“Je regrette profondément d’avoir raté des projets que j’attendais beaucoup”, a déclaré Tilson Thomas dans un communiqué. « J’ai hâte de revoir tout le monde en novembre.

Tilson Thomas, affectueusement connu sous le nom de MTT, a maintenu un lien profond avec la côte ouest, servant sept fois en tant que directeur musical du Ojai Music Festival, tout en étant chef adjoint de l’Orchestre symphonique de Boston et plus tard en tant que directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Buffalo. De 1981 à 1985, il a été le principal chef invité du Los Angeles Philharmonic. Deux ans plus tard, il fonde l’académie d’orchestre New World Symphony.

Pianiste doué connu pour ses compositions exubérantes et ses interprétations dynamiques de Gustav Mahler, Tilson Thomas est devenu le 11e directeur musical du San Francisco Symphony en 1995. Il a démissionné de ce poste après la saison 2019-2020 et a été nommé directeur musical lauréat de l’organisation.

Lien source

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));