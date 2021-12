Le chef du BJP d’Andhra Pradesh, Somu Veerraju, promet de l’alcool pour 70 Rs si le parti obtient un crore de voix aux élections

Veerraju a également allégué que le gouvernement de l’Andhra vendait de l’alcool de mauvaise qualité aux gens à des prix élevés.

Dans une déclaration étrange, le président de l’unité Andhra Pradesh du Bharatiya Janata Party, Somu Veerraju, a promis que l’alcool serait mis à la disposition des résidents de l’État pour 70 Rs si son parti obtenait un crore de voix. Veerraju a également déclaré que s’il restait au gouvernement des revenus supplémentaires, il fournirait de l’alcool pour 50 Rs.

« Donnez un crore de voix au Bharatiya Janata Party… nous fournirons de l’alcool pour seulement Rs 70. S’il nous reste plus de revenus, nous fournirons de l’alcool pour seulement Rs 50 », a déclaré Somu Veerraju à Vijayawada hier. Les commentaires de Veerraju faisaient référence aux élections législatives de l’État qui devraient avoir lieu en 2024. Le BJP s’est présenté comme un challenger du Parti du Congrès YSR au pouvoir dans l’État.

Veerraju a également allégué que le gouvernement de l’Andhra vendait de l’alcool de mauvaise qualité aux gens à des prix élevés. Le président de l’État du BJP a affirmé qu’environ un crore de personnes consommaient de l’alcool de mauvaise qualité à un prix plus élevé et les a exhortés à voter pour le BJP lors des élections de 2024 pour renverser le fardeau.

Il a déclaré que si l’Andhra Pradesh souhaite le développement d’un double moteur, il doit alors maintenir le BJP au centre et s’efforcer de former un gouvernement BJP dans l’État également. « Ce n’est qu’entre les mains du peuple d’Andhra Pradesh, leur avenir est entre leurs mains », a-t-il déclaré.

Il a allégué que le Parti du Congrès YSR au pouvoir avait trompé les gens avec des cadeaux pour gagner les élections. Il a allégué que le TDP et le YSRCP ont poussé les gens dans les ténèbres en les exploitant constamment, en utilisant le hooliganisme, le manque de développement, l’anarchie, le discours trompeur, la démolition de temples et l’étranglement de l’homme du commun.

.@BJP4India సమయం ఆసన్నమైంది !! , , ఉంటే, అంధకారంలో ఉండిపోయారు. (3/5) pic.twitter.com/9gVuSOF9J2 – Somu Veerraju / వీర్రాజు (@somuveerraju) 28 décembre 2021

« Le moment est venu pour le peuple de l’État de se réconcilier avec le besoin de développement de la vitesse des jets dans l’Andhra Pradesh », a-t-il déclaré.

Veerraju a exhorté le peuple à garder les yeux ouverts et à chasser les partis politiques qui bloquent le développement, utilisent la politique des castes et la distribution d’argent pour gagner élection après élection. Il a exhorté le peuple à voter pour le BJP pour « Sabka Saath, Sabka Vikas ».

