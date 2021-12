Le chef du BJP dépose une plainte contre Mamata Banerjee pour avoir fait preuve d’un « manque total de respect » envers l’hymne national

Mercredi, Mamata Banerjee était à Mumbai pour rencontrer le chef du PCN Sharad Pawar afin de plaider en faveur de l’unification des partis d’opposition contre le BJP au pouvoir au Centre.

Le BJP a critiqué le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, pour avoir prétendument insulté l’hymne national à Mumbai mercredi. Dans les vidéos en tournée, on peut voir le chef du Congrès de Trinamool chanter l’hymne national assis, puis le terminer brusquement.

Un dirigeant du BJP de Mumbai a également déposé une plainte contre Banerjee pour « manque de respect total à l’hymne national » en l’ayant prétendument chanté en position assise, puis « s’arrêtant brusquement après 4 ou 5 couplets », a rapporté l’agence de presse ANI.

Mercredi, le chef du TMC était à Mumbai pour rencontrer le chef du Parti du congrès nationaliste (NCP), Sharad Pawar, afin de plaider en faveur de l’unification des partis d’opposition contre le BJP au pouvoir au Centre.

