Le chef du BJP, JP Nadda, testé positif au coronavirus

Le président du BJP, JP Nadda, a déclaré lundi qu’il avait été testé positif au COVID-19.

Nadda a déclaré qu’il s’était isolé sur les conseils des médecins et a exhorté ceux qui sont entrés en contact récemment avec lui à se faire tester pour le virus.

Il a subi le test après avoir présenté des symptômes de la maladie et a ajouté qu’il se sentait bien.

L’Inde a connu une augmentation du nombre d’infections, car la variante hautement transmissible Omicron du virus alimente la propagation.

