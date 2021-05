Le chef du canal de Suez dit que le tronçon sud sera élargi

Oussama Rabie, président de l’Autorité du canal de Suez, prend la parole lors d’un entretien avec . dans son bureau de la ville d’Ismailia, en Égypte

L’Autorité du canal de Suez prévoit d’étendre et d’approfondir le tronçon sud de la voie navigable où le porte-conteneurs Ever Given s’est bloqué en mars, a déclaré mardi le président Oussama Rabie dans un discours télévisé.

Rabie a présenté le plan lors d’un événement auquel a participé le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, où un certain nombre d’autres projets ont été inaugurés, notamment un musée et un stade.

Article précédentLe meurtre d’une jeune mère devant un enfant choque la GrèceArticle suivant Les démocrates du Sénat visent à élargir le vote alors que les républicains cherchent à le contenir

Alexander Szatkowski est responsable du support client le jour et rédacteur en gestion et en stratégie de marque la nuit. Il représente les récits commerciaux de NYK Daily.