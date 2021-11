Le chef du cloud d’Amazon, Adam Selipsky, fait allusion à de nouvelles orientations pour AWS alors que re:Invent commence

Adam Selipsky, PDG d’Amazon Web Services. (Photo Amazon)

Amazon Web Services organise cette semaine sa première conférence re:Invent sans Andy Jassy à la tête de l’unité cloud du géant de la technologie. Le discours d’ouverture traditionnel mardi matin sera prononcé par Adam Selipsky, qui est revenu chez AWS cette année en tant que PDG après que Jassy a été nommé pour succéder à Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon.

Seplisky, ancien PDG de Tableau Software, a donné un aperçu de deux nouvelles orientations pour AWS lors d’entretiens avant l’événement.

Tout d’abord, il a déclaré qu’AWS prévoyait d’offrir davantage de services « horizontaux » de haut niveau pouvant être utilisés dans divers secteurs, étendant son activité au-delà des blocs de construction AWS de base du cloud computing EC2 et du stockage cloud S3. Il a cité en exemple le service AWS Cloud Contact Center pour les centres d’appels.

« De plus en plus de clients nous demandent de leur fournir des abstractions de plus haut niveau en plus des services AWS », a-t-il déclaré à la publication de technologie d’entreprise SiliconANGLE dans une interview.

Deuxièmement, il a déclaré qu’AWS prévoyait de créer davantage de services adaptés à des industries spécifiques. Dans une interview avec Bloomberg Television, Selipsky a déclaré qu’AWS commençait à créer des offres spécifiques pour des secteurs tels que les services financiers, les télécommunications, l’automobile et les soins de santé.

Microsoft et Google, les principaux rivaux d’Amazon dans le cloud, ont été plus agressifs qu’Amazon dans le déploiement de services et de plates-formes cloud adaptés à des secteurs spécifiques.

AWS a eu du mal à pénétrer le marché des applications commerciales, comme le détaille un article publié par Insider la semaine dernière, basé sur un document interne critique du logiciel de marketing Pinpoint d’Amazon.

« Le monde qui nous entoure change tellement que nous devrons être différents », a déclaré Selipsky dans l’interview de Bloomberg. « Peu importe ce que nous avons fait hier. »

Il a développé ce thème dans une interview avec CRN.

« Quel que soit le succès que nous avons connu dans le passé, étant donné le taux de changement dans l’industrie, la rapidité avec laquelle notre segment de marché évolue et le taux de croissance d’AWS, il y aura toujours de grandes opportunités… de doubler la mise. encore plus loin sur les succès, pour trouver de nouveaux domaines dans lesquels nos clients ont besoin de nous pour innover et pour améliorer les choses existantes que nous faisons », a-t-il déclaré à CRN. « J’ai donc vraiment essayé de trouver et de me concentrer sur les plus importants d’entre eux. »

Amazon Web Services reste le leader du cloud public avec 33 % de part de marché dans l’infrastructure cloud, la plate-forme et les services de cloud privé hébergé, selon Synergy Research Group. Microsoft Azure est deuxième avec 20 % et Google Cloud troisième avec 10 %, estime la firme.

Les dépenses globales des entreprises en services cloud au troisième trimestre ont dépassé 45 milliards de dollars, soit une augmentation de 37% par rapport au même trimestre un an plus tôt.

AWS re:Invent a lieu cette semaine à Las Vegas. Les séances sont également diffusées en ligne.