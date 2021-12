Le chef du cloud d’Amazon, Adam Selipsky, voit des opportunités «infinies» pour adapter les services aux industries

Le PDG d’Amazon Web Services, Adam Selipsky, a prononcé le discours d’ouverture d’AWS re:Invent à Las Vegas mardi matin. (Capture d’écran via webdiffusion)

Le PDG d’Amazon Web Services, Adam Selipsky, a fait écho à son prédécesseur Andy Jassy dans son premier discours d’ouverture sur AWS re:Invent mardi matin, citant de vastes opportunités de croissance alors que de plus en plus d’entreprises adoptent le cloud.

Mais Selipsky a offert une autre voie pour atteindre cette croissance, indiquant clairement qu’AWS est prêt à s’étendre au-delà des technologies cloud à usage général vers des services conçus pour des cas d’utilisation et des industries spécifiques. Il s’agit d’une rupture avec la stratégie poursuivie par Jassy, ​​qui a succédé à Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon en juillet.

Dans un discours d’ouverture de deux heures, avec une longue liste de services et de produits AWS nouveaux et mis à jour, ainsi qu’une leçon d’histoire sur les pionniers de la technologie, cette section équivalait à un résumé du message de Selipsky :

Au cours des 15 années écoulées depuis le lancement d’AWS, le cloud est devenu non seulement une autre révolution technologique, mais un catalyseur d’un changement fondamental dans la façon dont les entreprises fonctionnent réellement. Il n’y a pas d’industrie qui n’ait pas été touchée, et aucune entreprise qui ne puisse être radicalement perturbée. Et chacun d’entre nous ici aujourd’hui fait partie de ce mouvement.

Mais malgré ce qui ressemble à une adoption massive, nous ne faisons que commencer. Les analystes estiment que peut-être 5 à 15 % des dépenses informatiques sont passées au cloud. Il y a tellement de charges de travail qui vont bouger dans les années à venir. Une telle innovation encore à venir ; une telle opportunité pour nous tous ensemble.

Nous développons des capacités toujours plus puissantes, poussant la périphérie du cloud vers de nouveaux endroits avec des choses comme la 5g et l’IoT. Nous nous dirigeons vers une intégration transparente des données, de l’analyse et de l’apprentissage automatique qui sera transformatrice. Nous adaptons les services et les applications aux cas d’utilisation et aux industries spécifiques de nos clients. Les possibilités y sont infinies.