Le chef du club admet que la star de 21 millions de livres sterling que Liverpool aurait recherchée est frustrée

Photo de Markus Gilliar/.

Florian Neuhaus est frustré au Borussia Mönchengladbach après l’échec d’un transfert estival à Liverpool, mais Max Eberl a déclaré à Gladbach Live qu’il avait le soutien total du club.

Le joueur de 24 ans n’a commencé que cinq de ses neuf matches de Bundesliga jusqu’à présent cette saison sous la direction du nouveau patron Adi Hutter. Il a également déjà passé deux matchs en tant que remplaçant inutilisé.

Neuhaus était un grand favori de son ancien entraîneur Marco Rose, qui a débuté l’international allemand à huit sélections 30 fois en 33 apparitions – ratant un seul match – la saison dernière.

Photo de Boris Streubel/.

Liverpool a exploré un transfert pour Neuhaus après sa saison de six buts et six passes décisives pour le Borussia Mönchengladbach sous la direction de Rose. Avec le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg affirmant que Jurgen Klopp est un grand fan du milieu de terrain central et a contacté ses représentants.

STEVEN GERRARD À ASTON VILLA SE TROUVE.

Le journaliste Bild Christian Falk a également affirmé que Neuhaus voulait déménager à Anfield. Mais le Mirror a rapporté plus tard que les Reds avaient passé un accord de 21 millions de livres sterling – agaçant certains fans de Liverpool.

Maintenant, Nehaus est celui qui est ennuyé. Déclarant, via Westdeutsche Zeitung : « J’aurais peut-être aimé plus de soutien de la part du club. Mais c’est un vœu pieux dans le football professionnel.

Le chef de Mönchengladbach Eberl répond aux frustrations de Neuhaus

Le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Eberl, a maintenant répondu aux frustrations de Neuhaus face à la situation de la cible de transfert estival de Liverpool sous Hutter.

Eberl ne considère pas l’affaire comme une grosse affaire, mais s’entretiendra avec lui à son retour de service international.

« Flo reçoit tout le soutien de nous, comme tous les autres joueurs », a déclaré Eberl. « Personne n’est préféré. Une chose est claire : le club du Borussia Mönchengladbach est avant tout.

Photo de Markus Gilliar/.

« Nous avons un principe de performance ici. J’étais content que Flo ait marqué son but à Mayence et qu’il ressente un esprit combatif. Je perçois qu’à partir de cette affirmation, je peux classer tout le reste. C’est aussi le droit d’un joueur d’être déçu.

« Ce n’est pas un gros problème pour moi. Quelque chose peut glisser hors de l’émotion. Peut-être que Flo a ressenti quelque chose à un moment ou à un autre, a souhaité un cours différent. C’est légitime.

« Nous parlerons tranquillement à Florian Neuhaus lorsqu’il reviendra de l’équipe nationale. Comme nous le faisons toujours, nous traiterons cela de manière très concrète. »

Les frustrations de Neuhaus persistantes au Borussia Mönchengladbach pourraient attirer l’attention de Liverpool avant la fenêtre de transfert de janvier.

Klopp a souffert de blessures fréquentes au milieu de terrain jusqu’à présent cette saison, pour souligner les problèmes de profondeur. Ainsi, pourrait offrir à Neuhaus une issue de secours et réaliser ses prétendus rêves.